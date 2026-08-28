Наивные надежды премьера на то, что правительству удастся избежать предвыборной лихорадки не оправдались.

Да и сам премьер уже успел «удачно» совместить рабочую поездку с предвыборной кампанией – теперь проверку этого интересного вояжа в латвийскую провинцию с позированием на крыше комбайна проводит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Режим ЧС во всем регионе?!

Но главное – правительство засыпали предвыборными инициативами, от которых сам Андрис Кулбергс отчаянно пытается отбиться. Чего стоит вчерашнее предложение министерства климата и энергетики (читай — Национального объединения, которое курирует это ведомство) о введении в приграничных территориях режима чрезвычайной ситуации!

Аргументы для объявления ЧП во всем приграничье нельзя сказать, чтобы весомые – залет нескольких дронов и периодические попытки нелегальных мигрантов проникнуть в Латвию.

Даже главе правительства стало нехорошо, когда он познакомился с этим гениальным документом. Не нужно быть премьером, чтобы понять, к каким последствиям может привести введение режима ЧС по существу чуть ли не во всей Латгалии и части Земгале. Про инвестиции и развитие региона тогда можно будет просто забыть.

«Война не предвидится»

Андрису Кулбергсу пришлось выйти с видеообращением к жителям Латвии:

«Нет никакой угрозы в Латгалии и нет необходимости вводить чрезвычайную ситуацию. Хочу четко сказать латвийским людям: сейчас нет оснований для беспокойства. Уровень военной угрозы Латвии не изменился. Риск прямой угрозы военного вторжения в Латвию сейчас низкий. Это подтверждает информация, имеющаяся в распоряжении наших служб безопасности, и это публично подчеркнул и президент Латвии.

К сожалению, в последние дни мы видим в публичном пространстве громкие заявления об «угрозе эскалации военных действий России» и объявлении чрезвычайной ситуации. Такие формулировки, оторванные от фактической оценки ситуации с безопасностью, вызывают у людей вопросы и волнение», – заявил глава правительства.

Вскоре министерство климата отозвало свое предложение. Кстати, это очень пикантно, что режим ЧС предлагает ввести именно это ведомство, а не МВД или минобороны, что было бы логично.

Добавим, что успокоительное паникерам также прописал и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Экзамены без оценки?

Зато еще одно предложение уже другого министерства, которое контролирует Нацобъединение, – образования и науки – пока не отозвано, хотя против него категорически выступили представители «Нового Единства» и Союза зеленых и крестьян.

Итак, минобраз хочет уже с нового учебного года ввести для выпускников 9-ых классов обязательный централизованный экзамен по естествознанию, но при этом предлагается отменить минимальную оценку (10%), позволяющую получить аттестат об окончании основной школы.

Нацобъединение так обиделось на партнеров за неприятие этой «реформы», что представитель этой партии даже проигнорировал последнее заседание коалиционного совета.

Тогда не получите ВНЖ

В кулуарах власти признают: атмосфера в правительстве крайне накалилась, особенно учитывая последние рейтинги, из которых отчетливо видно, что набирает очки только партия Кулбергса, а остальные три правящих партии катастрофически теряют популярность.

«В отместку» за это даже «Новое Единство», не говоря уже о Нацобъединении, категорически отказалось поддержать изменения Кулбергса в Законе об иммиграции и прежде всего поправки о возобновлении программы ВНЖ в обмен на покупку недвижимости!

Работа на удалении назло Кульергсу

Партия «Новое Единство», пытаясь сохранить симпатии чиновничества, выступила против «плана» Кулбергса по немедленному возвращению всех клерков с «удаленки» в офис.

Скептически «Новое Единство» отнеслось и к попыткам Кулбергса ограничить финансирование и пересмотреть критерии выделения этого госфинансирования неправительственным организациям.

Крестьяне против Мери

Чтобы как-то напомнить о себе, и «зеленые крестьяне» выступили против уже «Нового Единства» в лице главы минздрава Абу Мери, затеявшего так называемую реформу больничной сети.

«Зеленые крестьяне» считают, что эта реформа ухудшит оказание медпомощи в регионах, поскольку есть угроза сокращения финансирования региональных больниц, что создаст трудности при привлечении специалистов в эти больницы. В итоге «реформа» Абу Мери повисла в воздухе.

Живучий фонд

Примечательно: даже те реформы, которые были заявлены при вступлении Кулбергса в должность, явно застряли в болоте согласований. К примеру, намерения лидеров Нацобъединения «покончить» с Фондом интеграции общества, похоже, на уровне обещаний так и останутся – аудиторы после долгого анализа предложили четыре варианта дальнейшего реформирования Фонда интеграции, и ни один из этих вариантов не предусматривает ликвидации данного ведомства.

Скорее всего, оно продолжит работать, только с несколько измененными функциями и без слова «интеграция» в названии.

Борьба за выживание

Ясно одно: хотя рейтинг Кулбергса и Ко растет, само правительство из-за обострившейся предвыборной борьбы явно буксует и пока дальше каких-то споров и общих разговоров дело не идет. Решения не принимаются.

В правительстве, а точнее – в правящей коалиции, похоже, включился режим «все против всех», поскольку три из четырех коалиционных сил борются уже не за победу, а за выживание!