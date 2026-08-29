Депутат Сейма Ариурс Бутанс (Нацобъединение) призвал поддержать инициативу своей партии о полном запрете регулярных пассажирских перевозок в РФ.

"Рейсы Рига-Москва должны быть прекращены. Такие риски безопасности, как разведка, вербовка и провокации, не могут быть подчинены коммерческим интересам отдельного перевозчика или возможным затратам на прекращение договора. Поэтому Нацобъединение настаивает на полном прекращении пассажирских перевозок с Россией с января 2027 года.

Каждый день курсируют рейсы Рига-Москва, и в первом полугодии этого года по этому маршруту было перевезено 9079 пассажиров.

Этот вопрос не решается Сеймом и правительством уже полтора года. Каждый месяц, когда решение не принимается, - это месяц, в который государство сознательно допускает риски безопасности. Каждый регулярный рейс в Россию - потенциальный канал для разведки, вербовки и провокаций против жителей Латвии и безопасности страны. Нацобъединение уже неоднократно предлагало запретить пассажирские перевозки в Россию, но до сих пор вопрос не решался", - отметил политик в социальных сетях.