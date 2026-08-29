Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Автобусные рейсы Рига-Москва должны быть прекращены», - депутат Сейма 2 272

Политика
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижский автовокзал

Рижский автовокзал

Парламентарий указывает на риск вербовки пассажиров.

Депутат Сейма Ариурс Бутанс (Нацобъединение) призвал поддержать инициативу своей партии о полном запрете регулярных пассажирских перевозок в РФ.

"Рейсы Рига-Москва должны быть прекращены. Такие риски безопасности, как разведка, вербовка и провокации, не могут быть подчинены коммерческим интересам отдельного перевозчика или возможным затратам на прекращение договора. Поэтому Нацобъединение настаивает на полном прекращении пассажирских перевозок с Россией с января 2027 года.

Каждый день курсируют рейсы Рига-Москва, и в первом полугодии этого года по этому маршруту было перевезено 9079 пассажиров.

Этот вопрос не решается Сеймом и правительством уже полтора года. Каждый месяц, когда решение не принимается, - это месяц, в который государство сознательно допускает риски безопасности. Каждый регулярный рейс в Россию - потенциальный канал для разведки, вербовки и провокаций против жителей Латвии и безопасности страны. Нацобъединение уже неоднократно предлагало запретить пассажирские перевозки в Россию, но до сих пор вопрос не решался", - отметил политик в социальных сетях.

×
#Латвия #транспорт #безопасность #нацобъединение #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В настоящее время Россия не представляет прямой военной угрозы Латвии.
Изображение к статье: ЧС Эксклюзив!
Изображение к статье: Снос здания
Изображение к статье: Юрис Улманис

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как кролики наносят ущерб Австралии в 200 миллионов долларов в год
В мире животных
Изображение к статье: Август
Наша Латвия
Изображение к статье: Стихия
В мире
Изображение к статье: Кальций и витамин D.
Люблю!
Изображение к статье: Вкусные помидоры по-армянски: оригинальный рецепт заготовки на зиму
Еда и рецепты
Изображение к статье: Михаил Федоров и Гвидо Крозетто
В мире
Изображение к статье: Как кролики наносят ущерб Австралии в 200 миллионов долларов в год
В мире животных
Изображение к статье: Август
Наша Латвия
Изображение к статье: Стихия
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео