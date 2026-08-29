Говорят, что им завидуют даже топ-менеджеры швейцарских банков... Нет, речь идет не о Нобелевских лауреатах и не о ближайших бизнес-партнерах Илона Маска – мы имеем в виду «скромных» руководителей латвийских государственных предприятий или, точнее, – государственных обществ капитала. Они зарабатывают столько, что действительно швейцарским финансистам и не снилось.

Райская жизнь от имени государства

Вот только несколько ярких примеров. Среди них выделяется наша национальная авиакомпания airBaltic, которая, как выразился премьер Кулбергс, спалила все кредитные деньги «до копейки» и снова пришла с протянутой рукой к налогоплательщикам. Компания демонстрирует невероятную стабильность... в смысле убытков. Почти каждый год – миллионные убытки!

Однако это не помешало, к примеру, члену правления авиакомпании Витолдсу Яковлевсу, который, кстати, за финансы отвечает, за последние 4 года стать миллионером! За 4 года в авиакомпании он заработал 1 миллион 678 тысяч евро чистыми! Справедливости ради заметим, что в минувшем году его зарплата несколько уменьшилась по сравнению с 2024-м – вместо 383 703 евро он заработал за год «всего» 304 196 евро. Как жить, дорогая редакция?

Недавно ушедшие в отставку члены правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), возможно, со временем, и стали бы миллионерами на государственных хлебах, но их блестящую карьеру сгубил скандал со взломом базы данных практически всех владельцев транспортных средств Латвии – напомним, были украдены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч физических лиц и 200 тысяч юридических лиц.

За минувший год председатель правления CSDD А. Аксенокс заработал 121 634 евро, а его замы – некие Д. Бенхена и Я. Лиепиньш по 105 113 и 105 134 евро соответственно. То есть эти управленцы получали в месяц от 9 до 10 тысяч евро! Вы, уважаемые читатели, знаете много частных компаний, наемные руководители в которых получали бы такие зарплаты?

Проблемы с обеспечением кибербезопасности возникли и в госпредприятии «Латвияс валстс межи». Но это не помешало члену правления этого предприятия И. Вагеле за прошлый год заработать 156 101 евро. То есть в месяц за невероятно тяжелый труд на госпредприятии можно заработать 13 тысяч евро.

Дотации большой зарплате не помеха

Уже который год в силу геополитических и других причин государственное железнодорожное предприятие "Латвияс дзелзцельш" вынуждено обращаться за многомиллионной дотацией к правительству, то есть к налогоплательщикам. Убыточное предприятие, тем не менее, своих руководителей не обижает – председатель правления Артис Гринбергс за минувший год заработал 144 547 евро после уплаты налогов!

Этот список богачей на госслужбе можно продолжать и продолжать. И ладно бы – зарабатывали для государства достойные прибыли. Но по крайней мере часть этих предприятий вовсе не демонстрируют потрясающих успехов.

Печальные выводы премьера

К такому выводу пришел и премьер Андрис Кулбергс, который после встречи с президентом, где обсуждался скандал вокруг CSDD, заявил: «Зарплата руководства госкомпаний тотально не идет вместе с ответственностью». «Это потому, что это политический пансионат».

«В госкомпанию попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются лица, которые все время крутятся там», – сказал глава правительства и добавил, что таким образом нельзя прийти к хорошему управлению.

Кулбергс в качестве примера привел председателя совета CSDD Кристиана Годиньша, который на минувшей неделе вынужден был уйти в отставку. Оправдываясь, Годиньш заявил, что делал все, что находится в его компетенции, и поручил ввести в компании меры кибербезопасности критической инфраструктуры. По мнению Кулбергса, Годиньш должен был не просто поручить что-то внедрить, а проверить, произошло ли это. «Такие ответы непрофессиональны», – оценил премьер.

Он упомянул еще несколько госкомпаний с плохим управлением. В том числе премьер выделил и предприятие ГАО «Латвияс валстс межи», которое этим летом также подверглось кибератаке. И в этом случае нужно назвать конкретное имя и фамилию человека, который не восстановил нужные IT-лицензии.

Пора менять всю систему

Премьер убежден: механизмы управления государственными обществами капитала необходимо полностью переработать, и над этим сейчас и трудится бюро главы правительства.

Проблемы с управлением госпредприятиями очень большие! Несколько лет назад под предлогом реализации рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития вновь были созданы советы госпредприятий. Мол, это улучшит контроль за работой госпредприятий – советы будут надзирать за правлениями и определять стратегию развития.

Все скандалы последнего времени показывают, что советы ничего толком не контролируют и просто стали еще одной кормушкой для политических назначенцев. До недавних изменений в законе, члены совета умудрялись работать одновременно еще в двух-трех местах – например, в советах и правлениях государственных и муниципальных предприятий.

Некоторые госуправленцы-рекордсмены, работая сразу в руководстве нескольких таких государственных и муниципальных предприятий, могли в месяц зарабатывать по 15-20 тысяч евро. Таким потребовалось бы всего 4-5 лет, чтобы заработать один миллион евро.

Сейчас введены ограничения, но это кардинально ситуацию не изменило: министерства, будучи держателями капитала в таких госпредприятиях, фактически лишены возможности контролировать и вмешиваться в процесс управления. К чему это приводит – мы наглядно можем убедиться на примере airBaltic.

Андрис Кулбергс некоторое время назад жестко критиковал и систему управления больницами, которые тоже превращены в квазикоммерческие предприятия лишь для того, чтобы уйти из-под надзора минздрава. Как справедливо заметил премьер, как университетские клиники могут быть бизнес-компаниями (исходя из структуры управления), если 90 процентов их дохода – государственное финансирование?!

Страна обойдется без советов

Понятно, что вместо нескольких советов и правлений в разных больницах должна быть одна дирекция по управлению госклиниками. Это же относится и к другим госпредприятиям, которым достаточно правления, подчиняющемуся напрямую госсекретарю или его заму в министерствах. Никакие советы не нужны!

Отметим, что и правление, и совет CSDD ушли в отставку только после долгих уговоров со стороны премьера, министра и даже призывов президента. В нормальной же ситуации министр должен был иметь право сразу же отстранить совет и правление. Вряд ли в частной фирме собственник бы долго уговаривал менеджеров уйти в отставку...

Конечно, надо дождаться предложений от бюро премьера – главное, чтобы госпредприятиями можно было бы управлять без политруков и посредников в виде советов. Но едва ли обещанную Кулбергсом реформу удастся запустить до выборов. А потом – новые Сейм и новое правительство. Так что, еще не факт, что мы увидим какие-то кардинальные изменения в этой системе.