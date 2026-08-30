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«Если что, посольство США предупредит» 1 279

Политика
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здание посольства США в Риге

Здание посольства США в Риге

Экс-политик дал советам паникерам.

Очередная волна спекуляций по поводу российской угрозы захлестнула Латвию после неожиданного визита в Москву шефа ЦРУ, который якобы срочно прилетел в Россию, дабы отговорить Кремль от нападения на территорию стран НАТО.

Интересную и не лишенную логики мысль по этому поводу в социальной сети X высказал экс-депутат Рижской думы Марис Мичеревскис: "Между прочим, посольство США почти всегда где-то за 10 дней (до начала войны - прим.авт.) призывает своих граждан покинуть страну, если действительно есть какая-то угроза. Не нужно поэтому гадать по поводу разных визитов, во время которых можно говорить, что угодно".

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#НАТО #США #ЦРУ #Латвия #дипломатия #социальные сети #кремль #угроза #Россия #политика
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Эдуард Эльдаров
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