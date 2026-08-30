Очередная волна спекуляций по поводу российской угрозы захлестнула Латвию после неожиданного визита в Москву шефа ЦРУ, который якобы срочно прилетел в Россию, дабы отговорить Кремль от нападения на территорию стран НАТО.

Интересную и не лишенную логики мысль по этому поводу в социальной сети X высказал экс-депутат Рижской думы Марис Мичеревскис: "Между прочим, посольство США почти всегда где-то за 10 дней (до начала войны - прим.авт.) призывает своих граждан покинуть страну, если действительно есть какая-то угроза. Не нужно поэтому гадать по поводу разных визитов, во время которых можно говорить, что угодно".