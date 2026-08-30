Чиновники хотели исправить ошибку, связанную с ликвидацией Академии полиции. Но что-то пошло не так.

Советник министра финансов Гунтарс Витолс в социальной сети X привел пример "коллективного безумия (глупости)" в госуправлении:

"Как работает коллективное безумие?

Сейчас и тогда. Неизменно.

Тогда было так. Когда-то упразднили Полицейскую академию. В результате следователи больше не получали повышение квалификации по досудебному расследованию по актуальным вызовам. Государственный контроль годами предупреждал — досудебное расследование в Латвии тонет из-за недостатка профессиональной квалификации и практических навыков следователей.

Затем последовали информационные отчеты, правительство Кариня выслушало рекомендации, добавило желания прокуроров и создало... фактически еще одну юридическую образовательную программу, где начинают с греческих философов и доходят до полного курса юриспруденции. Государство создало программу под названием «Досудебное расследование». Чему там учат? Философии права и социологии, истории латвийского права, государственному праву, частному праву, коммерческому праву, разрешению частноправовых споров, международному и праву ЕС. Ничего из решений проблем, ради которых создавали этот курс.

В духе строительного картеля решили, что из несуществующих денег нужно построить учебное здание стоимостью 20 миллионов.

В результате институциональной глупости создали продукт, курс, который изначальную цель не решает. Ни у этих следователей нет времени в рабочее время посещать полную магистерскую программу, ни это не решает исходную проблему.

Из 15 студентов окончили только 2.

А сейчас? Сейчас продвигают Спортивный фонд. Первоначальная идея была привлечь частные деньги в спорт. Отлично! А сейчас? Первоначальная идея ушла давно. Идея в Сейме трансформировалась вдали от цели (частных денег не будет), вдали от какого-либо смысла. А смысл был — дать деньги спорту, чтобы каждый год не просить средства из фонда непредвиденных расходов.

И это тоже исчезло. Фактически финансирование профессионального спорта перейдет под Олимпийский комитет. Хитрецы получат больше "бабла", а народный, молодежный спорт остается в стороне.

Тем временем запросы финансировать из фонда непредвиденных расходов разные бриджи никуда не исчезли, приходят в минфин каждую неделю. Мне уже давно хочется от этого блевать.

Тем временем этот уродец Спортивный фонд продолжает свой путь в Сейм. Институциональная тупость."