Рабочие командировки долгое время не позволяли Андрису Кулбергсу участвовать в заседаниях правящий коалиции. И вот завтра все-таки сам премьер проведет коалиционный совет. Ожидается, что правящие обменяются мнениями об уроках недавнего урагана. Ясно, что система кризисного управления оказалась неэффективной и по этому поводу на этой же неделе пройдет специальное заседание комитета правительства.

Наверняка партнеры обсудят вызвавшую резкие возражения "реформу" системы проверки знаний выпускников основной школы. Напомним: предлагается ввести еще один централизованный экзамен - по естествознанию, но при этом отменить минимально необходимый результат на централизованных экзаменах для получения аттестата.

Можно предположить, что партнеры обсудят возможности для сокращения расходов в проекте бюджета-2027 и скандал с выделением госдотаций для проведения чемпионата по бриджу уже после того, как этот чемпионат прошел!