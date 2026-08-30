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Некризисное управление, псевдореформа и бридж. Что обсудит коалиция? 0 127

Политика
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

Впервые за долгое время коалиционный совет пройдет с участием премьера.

Рабочие командировки долгое время не позволяли Андрису Кулбергсу участвовать в заседаниях правящий коалиции. И вот завтра все-таки сам премьер проведет коалиционный совет. Ожидается, что правящие обменяются мнениями об уроках недавнего урагана. Ясно, что система кризисного управления оказалась неэффективной и по этому поводу на этой же неделе пройдет специальное заседание комитета правительства.

Наверняка партнеры обсудят вызвавшую резкие возражения "реформу" системы проверки знаний выпускников основной школы. Напомним: предлагается ввести еще один централизованный экзамен - по естествознанию, но при этом отменить минимально необходимый результат на централизованных экзаменах для получения аттестата.

Можно предположить, что партнеры обсудят возможности для сокращения расходов в проекте бюджета-2027 и скандал с выделением госдотаций для проведения чемпионата по бриджу уже после того, как этот чемпионат прошел!

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#ураган #экзамены #бюджет #коалиция #система образования #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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