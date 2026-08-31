Депутаты Сейма с началом осенней и последней сессии парламента нынешнего созыва внесли проект поправок в Закон о выборах в Сейм, которые предусматривают возможность проживающим за рубежом гражданам ЛР при голосовании по почте... голосовать за список того избирательного округа, в котором они были задекларированы до эмиграции.

Сейчас все, кто голосуют за рубежом - по почте или очно (в посольствах и консульствах), - "приписаны" к Риге, то есть голосуют исключительно за списки партий в Рижском избирательном округе.

Рискнем предположить, что остальные политические силы в Сейме не будут торопиться до выборов поддерживать данный законопроект.