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Битва за голоса соотечественников. Депутаты вышли с инициативой 0 226

Политика
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: избирательная урна

избирательная урна

ФОТО: LETA

Одна из правящих политических сил за месяц до выборов решила срочно "подкорректировать" избирательный закон.

Депутаты Сейма с началом осенней и последней сессии парламента нынешнего созыва внесли проект поправок в Закон о выборах в Сейм, которые предусматривают возможность проживающим за рубежом гражданам ЛР при голосовании по почте... голосовать за список того избирательного округа, в котором они были задекларированы до эмиграции.

Сейчас все, кто голосуют за рубежом - по почте или очно (в посольствах и консульствах), - "приписаны" к Риге, то есть голосуют исключительно за списки партий в Рижском избирательном округе.

Рискнем предположить, что остальные политические силы в Сейме не будут торопиться до выборов поддерживать данный законопроект.

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#парламент
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Эдуард Эльдаров
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