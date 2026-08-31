Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) усмотрело конфликт интересов при избрании руководителей независимых учреждений, когда кандидаты голосуют сами за себя, в связи с чем административные наказания получили председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) и её заместитель, а также изучается избрание председателя Конституционного суда и её заместителя, сообщает передача TV3 “Nekā personīga”.

Закон “О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц” устанавливает запрет для государственного должностного лица принимать решение в случаях, когда оно лично или имущественно заинтересовано в исходе конкретного вопроса. Эти ограничения не распространяются на депутатов Сейма, членов Кабинета министров и депутатов дум самоуправлений при установлении собственного вознаграждения и назначении или избрании самих себя на должности. Поскольку независимые учреждения не включены в число исключений, KNAB усмотрело нарушения закона.

В NEPLP работают пять избранных Сеймом членов, которые из своего состава выбирают председателя и его заместителя. По трактовке KNAB, кандидаты, выдвинутые на эти должности, не могли бы голосовать за самих себя на внутренних выборах.

Если выдвинутый кандидат не может голосовать сам за себя, может возникнуть ситуация, что совет останется без руководства и станет недееспособным, рассуждает передача и отмечает — в начале лета, когда работу в совете оставил прежний председатель Иварс Аболиньш (NA), голоса разделились, и если бы кандидату на должность председателя совета Иеве Аурелии Друвиете и кандидату на должность заместителя Иеве Калдерауска было запрещено участвовать в голосовании, решение не было бы принято.

После этих выборов KNAB административно наказало их за несоблюдение ограничений, установленных законом о конфликте интересов, и применило к каждой штраф в размере 500 евро. По мнению KNAB, закон был нарушен, поскольку, голосуя за себя как за председателя учреждения, кандидат голосует и за более высокую зарплату, следовательно, материально заинтересован и получает выгоду от голосования. Получившие наказание должностные лица с этим не согласны, поскольку считают, что голосование в первую очередь касается обязанностей, за которые вознаграждение уже установлено. Руководство NEPLP обжаловало решение KNAB.

И на предыдущих выборах руководства NEPLP члены совета участвовали в голосовании за собственное назначение на должность председателя.

Передача отмечает, что бывают случаи, когда без голосования кандидата за самого себя председателя вообще нельзя было бы избрать, например, в Совете общественных электронных средств массовой информации в прошлом году работали только две члена совета. Эту ситуацию KNAB сочло крайней и оправдало то, что Санита Уплея-Егермане проголосовала сама за свою кандидатуру на должность председателя.

По поводу возможного нарушения запрета, установленного законом о конфликте интересов, в связи с состоявшимися два года назад выборами председателя Конституционного суда и её заместителя KNAB также начало процесс об административном правонарушении против руководства конституционного суда. Председателя и заместителя в этом суде ещё избирают тайным голосованием с отметкой “за” или “против”, и воздержаться нельзя.

Руководство Конституционного суда категорически не согласно с оценкой KNAB о том, что участие судьи в голосовании за своё избрание на должность председателя или его заместителя было бы равнозначно рассмотрению такого дела, в исходе которого он лично заинтересован. По мнению суда, выдвижение каких-либо обвинений судье в связи с его голосованием на тайных выборах подрывало бы смысл тайного голосования и могло бы создать недопустимое влияние на независимость судьи.

“Мы считаем, что такая интерпретация ошибочна и абсурдна”, — оценила действия KNAB председатель Конституционного суда Ирена Куцина.

Председатель Верховного суда и Совета юстиции Айгарс Струпишс также видит проблемы в действиях KNAB: “Существует огромная, фактически решающая разница между тем, принимает ли должностное лицо решение единолично о себе, и тогда конфликт интересов был бы несомненным, или же коллегиальный орган, выполняя установленную законом функцию, которая возлагает на всех участников этого органа обязанность голосовать, принимает коллегиальное решение”.

Тем временем начальник Управления административно-процессуальных расследований KNAB Андрис Донскис не видит проблем в решениях бюро и не планирует их менять.

В свою очередь министр юстиции внёс в Сейм поправки к закону о предотвращении конфликта интересов, которые, по его мнению, должны устранить неясности относительно участия должностных лиц в голосованиях по поводу руководства своего учреждения.