Министр внутренних дел Янис Домбрава сегодня в социальных сетях аннонсировал план ограничения иммиграции! Вот как его представил сам глава МВД:

"Основываясь на рекомендациях парламентской комиссии Сейма по расследованиям и выполняя то, что указано в декларации правительства, представляю на рассмотрение подготовленный в министерстве внутренних дел всесторонний план ограничения иммиграции.

План предусматривает: 🔹 квоты для граждан третьих стран; 🔹 строгие требования к иностранным студентам и университетам; 🔹 ограничения на трудоустройство иностранцев и деятельность курьерских служб; 🔹 более строгий контроль за соискателями убежища и регулярные рейды; 🔹 Государственные охранные службы в составе Государственной пограничной службы.

Мы не должны допустить, чтобы наше население заменяли иммигранты из других регионов мира. Жесткая иммиграционная политика — вопрос долгосрочного существования национального государства".