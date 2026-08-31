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Домбрава вышел с новым мега-планом. Чего ждать? 2 262

Политика
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава

"Это вопрос долгосрочного существования национального государства", - глава МВД.

Министр внутренних дел Янис Домбрава сегодня в социальных сетях аннонсировал план ограничения иммиграции! Вот как его представил сам глава МВД:

"Основываясь на рекомендациях парламентской комиссии Сейма по расследованиям и выполняя то, что указано в декларации правительства, представляю на рассмотрение подготовленный в министерстве внутренних дел всесторонний план ограничения иммиграции.

План предусматривает: 🔹 квоты для граждан третьих стран; 🔹 строгие требования к иностранным студентам и университетам; 🔹 ограничения на трудоустройство иностранцев и деятельность курьерских служб; 🔹 более строгий контроль за соискателями убежища и регулярные рейды; 🔹 Государственные охранные службы в составе Государственной пограничной службы.

Мы не должны допустить, чтобы наше население заменяли иммигранты из других регионов мира. Жесткая иммиграционная политика — вопрос долгосрочного существования национального государства".

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#политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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