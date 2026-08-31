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Латвия закручивает миграционные гайки: что изменится для иностранцев 0 253

Политика
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: мигранты
ФОТО: LETA

Министр внутренних дел Янис Домбрава (Нацобъединение) внес на обсуждение в коалиции план мер по ограничению иммиграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран.

План разработан на основании выводов, сделанных парламентской следственной комиссией по вопросам иммиграции. Эту комиссию в свое время возглавлял Домбрава, и в ее итоговый отчет было включено около 100 рекомендаций по совершенствованию иммиграционной политики и контролю миграции, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Мария Луизе Ратниеце.

Теперь как министр внутренних дел Домбрава предлагает внедрить рекомендации Сейма на практике. Министерство внутренних дел в сотрудничестве с другими учреждениями разработало план ограничения миграции, который также соответствует установкам правительственной декларации. В понедельник план планируется рассмотреть на заседании коалиционного совета по сотрудничеству, чтобы затем направить его для включения в повестку дня Кабинета министров.

"Еще в парламентской следственной комиссии мы выявили ряд проблем в иммиграционной системе Латвии и подготовили конкретные рекомендации по их устранению. Теперь эти рекомендации должны стать конкретными решениями. План предусматривает квоты для граждан третьих стран, более строгие требования к иностранным студентам и вузам, а также гораздо более строгий контроль в сфере занятости и пребывания в стране", - указал министр внутренних дел.

Один из важнейших пунктов плана предусматривает введение квот для граждан третьих стран, которые смогут въезжать и находиться в Латвии, что позволит государству эффективнее контролировать иммиграцию.

Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив ряд исключений, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как "Bolt" и "Wolt", усилив проверку личных данных и прав на работу, а также ограничить возможность работать на платформах для лиц, не имеющих соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии.

План предусматривает более строгие условия приема в латвийские вузы студентов из третьих стран, посещения ими занятий и их общей доли в вузах.

Одновременно планируется усилить ответственность самих вузов за нарушения при приглашении студентов из третьих стран. В качестве одной из санкций за существенные нарушения предусмотрена возможность аннулирования аккредитации. Также планируется запретить заключать договоры о найме с агентствами по привлечению студентов из третьих стран, за исключением привлечения граждан стран-членов НАТО и ОЭСР.

Согласно плану, соискатели убежища должны будут регулярно регистрироваться, а за несоблюдение требований будут предусмотрены штрафы. В случае самовольного отсутствия предусмотрено аннулирование запросов на убежище и выдворение лиц из страны. План также предусматривает проведение регулярных рейдов.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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