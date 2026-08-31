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Министр Румынии повторил тезис президента Латвии: Россия на НАТО не нападет 0 101

Политика
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: армия
ФОТО: Unsplash.com

У России нет планов атаковать какую-либо страну – члена НАТО, считает исполняющий обязанности главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ.

"Я не думаю, что у России есть намерение атаковать какую-либо страну - члена НАТО. Эти разговоры ведутся постоянно. Не думайте, что страны - члены НАТО не связываются друг с другом, не объединяют свои разведывательные данные, не подтверждают всевозможные анализы. Опираясь на эти подтвержденные анализы, причем не только румынские, можно сказать, что на сегодняшний день нет никаких признаков скорого нападения РФ", - сказал Мируцэ в эфире Digi24.

Он добавил, что и в Украине Россия больше не продвигается вперед, а ее стратегия действий на истощение начинает терять свою эффективность.

Также европейское издание Politico пишет, что несмотря на явное усиление конфронтации и участившиеся в странах ЕС инциденты с неизвестными дронами, в европейских столицах не ждут прямого нападения России.

"Мы можем совершенно четко заявить, что европейские службы не видят никакой угрозы нападения на европейские страны", - сказал изданию высокопоставленный чиновник ЕС.

Как сообщал bb.lv, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что «риск прямого вторжения России в настоящее время остается низким».

Не особо верят в желания России напасть на страны Балтии в латвийской контрразведке.

Скепсиса в отношении агрессивных планов РФ преисполнен также командующий Латвийской армии Каспарс Пуданс.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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