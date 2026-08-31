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«Пытаются тормозить план...» Глава МВД недоволен 2 165

Политика
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: латвийская граница

забор на латвийской границе

Янису Домбраве не понравилась реакция партнеров по правительству.

Как известно, партнеры по правящей коалиции решили не торопиться с поддержкой представленного Домбравой плана ограничения миграции. Глава МВД Янис Домбрава тут же отреагировал на эту позицию партнеров по власти: "Пытаются тормозить план по ограничению иммиграции.

Мне не нравятся долгие бессмысленные разговоры - важны действия. Выполняя правительственную декларацию и укладываясь в сроки, я уже подал всеобъемлющий план по ограничению иммиграции, чтобы его приняли завтра на заседании правительства. Несмотря на то, что крайний срок был 1 сентября, на коалиционном заседании начались проволочки, и были придуманы разные аргументы, чтобы отложить принятие плана.

На этой неделе правительство план по ограничению иммиграции рассматривать не будет. Но я не остановлюсь — буду настаивать на том, что коалиция действий должна показать действия, и план должен быть принят!"

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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