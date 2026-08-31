Предвыборный митинг в стенах Ратуши – вот во что превратилась за 5 недель до голосования в Сейм работа столичной мэрии. Взаимные обвинения, логический хаос и утеря руководства собранием со стороны «отцов города»…

Кто возглавит детский садик?

Острые дискуссии начались при, казалось бы, невинном вопросе – назначении некой Сниедзе Браковской на должность директора 231-го дошкольного учебного заведения. Выяснилось, что ранее она состояла в партиях «Развитию/За!» и Латвийском объединении регионов…

«Есть такие силы с Восточного направления, которые хотят всячески стигматизировать латышей в политике», – раскрыла тайный заговор Лиана Ланга (Национальное объединение). Потому – она призвала латышей активно записываться в партии!

Со своей стороны, депутат-оппозиционер поведал о своем личном опыте: работая в Министерстве юстиции, он узнал о «черных списках» членов других партий, которые в свое время составляли главы ведомства Дзинтарс Расначс и Айварс Аксенокс.

– Это было тотальное вторжение, когда «Единство» занимало посты, – рассказал депутат, приведя в пример Солвиту Аболтиню и Илзе Винькеле.

В итоге 47 голосами «за» при 2 «против» С.Браковску утвердили. Назначение еще 5 директоров детсадов прошло без дискуссий. А вот новая глава духового оркестра «Рига» Селга Лайзане даже выдержала конкурс из 8 претендентов!

Транспортные страдания Дарзини

До рассмотрения в Думе дошел общественный протест жителей Дарзини – в одном из немногих микрорайонов, где население увеличивается (в 2021 году было 3735 человек, а в 2025 году стало 4010) в т. ч. за счет молодых семей. Жители района протестуют против закрытия рейсов автобусов N 31 и 45. Причем весьма «оперативно», прямо к началу учебного года, демонтировали навесы, скамейки и мусорники на остановках…

Чтобы добраться до ближайшего «пункта мобильности» в дальнем Кенгарагсе, жители и их дети должны идти по грунтовой дороге. К тому же, в окрестностях немало асоциальных личностей. Район довольно крупный, и до электрички надо идти 2 км. С другой стороны, в Румбуле сейчас развивается промышленное производство – в том числе высокотехнологичное. Почему бы не вернуть автобусное сообщение?

Начальница Управления пассажирских перевозок Елена Гайле отметила, что решения по изменению маршрутной сети общественного транспорта приняты в июне в соответствии с Правилами Кабинета Министров N 634.

– Мы сегодня по существу не рассматриваем, передаем вопрос Департаменту внешней среды и мобильности, – отреагировал мэр Виестурс Клейнбергс на выступление инициаторов. Сам он лично побывал в Дарзини и констатировал: «Была недопонята информация…». Единственный автобус, который ныне ходит в Дарзини из Кенгарагса – 18-й маршрут, в электрическом исполнении, к тому же чаще, вместо 53 – 155 рейсов в день.

Так или иначе, г-жа Гайле сослалась на решение Сената Верховного Суда – конкретные лица не имеют права на определение маршрутов общественного транспорта.

Ни шагу назад!

Ответственный за связь с пригородами вице-мэр Марис Спринджукс охарактеризовал данную схему как «эксперимент», и призвал не отступать назад!

А вот Элина Трейя (Национальное объединение) напомнила, что во времена мэра Ушакова 24-й маршрут перенаправили с Ганибу Дамбис на Сканстес, безо всяких опросов. Тогда ее дети были вынуждены уйти из Культурной школы, мама судилась – но проиграла.

– Слава Богу, мы сейчас как Дума, более открыты для жителей, – считает Э.Трейя.

С этим не согласны ее коллеги. Сейчас, считает представитель оппозиции, «люди не поддерживают идеи «Прогрессивных». Потому что последние проводят «фейковые» опросы, считает один из депутатов. Из их результатов выходит, что жители Гризинькалнса поддерживают платные стоянки у домов.

Но тут, видимо, коллега все же полемически заострил – есть ведь не только автовладельцы, но и бабульки, которым машины под окнами, в режиме 24/7 – как нож острый…

«Я ничего не обещал»

Так высказался о ситуации в Дарзини лично мэр В.Клейнбергс. Возможен, конечно, запуск отдельного автобуса в Саласпилс – тогда он остановится и в Дарзини (но это неточно).

Говоря о стоимости пунктов пересадок, которая измеряется в десятках миллионов евро, мэр указал, что основную часть потянула замена устаревших коммуникаций.

Разумеется, Виестурс Клейнбергс не упустил возможности назвать тех, кто критикует городскую власть – «прокремлевскими»!

Один из вице-мэров Вилнис Кирсис («Новое Единство») помянул недобрым словом прежние года: Rīgas Satiksme, по его словам, было «разворовано». Сейчас же это одно из лучших предприятий города, что подтверждают независимые оценки.

Что же касается Дарзини, то там ныне хорошо – 10 улиц покрыты асфальтом, оборудованы детская площадка и место для купания.

Возвращаясь к общественному транспорту, В.Кирсис обратил внимание на дублирование маршрутов трамваев и автобусов, от чего ныне будут отходить: «Общественный транспорт это не автобус, который тебя довозит от дверей твоего дома до туда, куда тебе надо».

«Вы пытались проталкивать проект российского олигарха», – вот такую карту, как ни странно, разыграла представитель оппозиции. Она обвинила в лоббировании интересов соседнего, недружественного, государства не кого иного, как Национальное объединение.

А руководству города, которое, по мнению депутата, заключает сомнительные сделки, напомнили, что срок давности расследования преступлений простирается вплоть до 2039 года.

Заводы подальше от дома

«Мы не против предпринимательской деятельности», – начала свое выступление Вероника Лама, инициатор коллективного заявления об ограничениях строительства индустриальных и логистических объектов вблизи жилых домов.

Поводом для волнения рижан стало строительство складских и промышленных помещений под лейблом Next Park по ул. Рембатес (микрорайон Дрейлини). Там намереваются разместить предприятия легкой промышленности и торговли.

Между тем, на практике выходит обратное – застройщики только что возвели престижный жилой квартал по улице Дзелзавас. А рядом – Рижский индустриальный парк. Вполне вероятно, ряд жильцов там и трудится. А еще по диагонали выстроен двухэтажный теннисный зал.

Председатель Комитета по городскому развитию Эдгарс Бергхолцс заявил, что в районе, о котором идет речь, уже находятся склады крупных торговых сетей. В целом территория предназначена для смешанной застройки. И, вообще, чем больше в Ригу приходит инвестиций – тем лучше!

Оппозиционеры тем временем продолжили обвинительную линию, указав на странную заинтересованность Э.Бергхолцса в проекте «своего кума».