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Синоптики «пригрозили» прогнозом на День знаний 1 647

Политика
Дата публикации: 31.08.2026
LETA
Изображение к статье: Гроза, телебашня

Во вторник, 1 сентября, во многих регионах Латвии ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

В ближайшую ночь будет преобладать переменная облачность, местами возможны туман, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит +11...+16 градусов.

Утром 1 сентября местами пройдет кратковременный дождь, а в течение дня осадки ожидаются на большей части страны. Во многих регионах прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильным дождем и порывистым ветром, возможен также град.

Ожидается преимущественно слабый ветер, а температура воздуха составит +18...+22 градуса.

В Риге утром 1 сентября возможен кратковременный дождь, во второй половине дня - сильные грозовые ливни с порывистым ветром. Температура воздуха в столице составит от +15 градусов ночью до +21 градуса днем.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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