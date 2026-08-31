Во вторник, 1 сентября, во многих регионах Латвии ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

В ближайшую ночь будет преобладать переменная облачность, местами возможны туман, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит +11...+16 градусов.

Утром 1 сентября местами пройдет кратковременный дождь, а в течение дня осадки ожидаются на большей части страны. Во многих регионах прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильным дождем и порывистым ветром, возможен также град.

Ожидается преимущественно слабый ветер, а температура воздуха составит +18...+22 градуса.

В Риге утром 1 сентября возможен кратковременный дождь, во второй половине дня - сильные грозовые ливни с порывистым ветром. Температура воздуха в столице составит от +15 градусов ночью до +21 градуса днем.