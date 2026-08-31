Сейм сегодня начинает осеннюю сессию после летнего перерыва.

Согласно Регламенту Сейма, осенняя сессия парламента начинается 31 августа. До этого депутаты завершили очередную весеннюю сессию 19 июня и ушли на летний перерыв.

Летом у Сейма была возможность собираться на внеочередные заседания для рассмотрения срочных вопросов, которые нельзя было отложить до начала очередной сессии.

Во время осенней сессии депутаты продолжат работу над рассмотрением законопроектов, бюджетом и другими вопросами, стоящими на повестке дня парламента.