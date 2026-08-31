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Старый Сейм начинает свою последнюю сессию 1 100

Политика
Дата публикации: 31.08.2026
LETA
Изображение к статье: зал заседаний Сейма
ФОТО: LETA

Сейм сегодня начинает осеннюю сессию после летнего перерыва.

Согласно Регламенту Сейма, осенняя сессия парламента начинается 31 августа. До этого депутаты завершили очередную весеннюю сессию 19 июня и ушли на летний перерыв.

Летом у Сейма была возможность собираться на внеочередные заседания для рассмотрения срочных вопросов, которые нельзя было отложить до начала очередной сессии.

Во время осенней сессии депутаты продолжат работу над рассмотрением законопроектов, бюджетом и другими вопросами, стоящими на повестке дня парламента.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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