Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний. Обращаясь к взрослым, глава государства призвал помнить, что школа и все дискуссии вокруг образования существуют прежде всего ради детей и их будущего. А первоклассников президент сравнил с покорителями Вселенной, которым предстоит исследовать совершенно новый мир — мир знаний.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал родителей, педагогов и всех работников системы образования помнить, что школа и все дискуссии о ней существуют только ради детей.

Как сообщили в канцелярии президента, Ринкевич предложил не забывать, что все эти обсуждения ведутся ради того, чтобы дети могли увереннее идти по жизни и добиться большего.

«Слушайте друг друга, разговаривайте, ищите решения. Потому что, если общей целью будет светлое будущее детей, тогда правильный путь удастся найти», — считает Ринкевич.

Президент поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний. Он отметил, что поздравляет и тех, кто с нетерпением ждал этого дня, и тех, для кого 1 сентября наполнено неизвестностью и волнением, и тех, кто с удовольствием еще немного продлил бы летние каникулы.

Как отметил Ринкевич, хотя сегодня он посещает разные школы лишь в качестве любознательного гостя, 1 сентября все равно остается особенным днем и для него.

«Будильник каждый раз будет звонить немного слишком рано»

В своем поздравлении школьникам президент признал, что понимает: значительной части учеников поздравления с началом учебного года могут показаться не совсем уместными.

Причина проста — теперь «каждый день будет будить будильник, который всякий раз будет звонить немного слишком рано».

Однако президент напомнил, что школа — это далеко не только уроки и учебные программы.

«Но вы многому научитесь. Не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь также дружить. Вы научитесь грамотно спорить и понимать мнение других. Вы научитесь справляться даже с теми уроками, которые совершенно неинтересны», — заявил президент.

Будут и моменты, когда ничего не получается

В своем поздравлении Ринкевич отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворения и радости, однако будут и моменты, которые могут показаться безвыходными, когда ничего не будет получаться.

В таких ситуациях президент призывает школьников не замыкаться в себе и не бояться обращаться за помощью.

«Просите о помощи! В школе нужно учиться. И ученикам, и учителям, и родителям. А научиться искать и находить помощь очень важно для каждого», — подчеркнул Ринкевич.

Таким образом, по словам президента, учиться в новом учебном году предстоит не только детям. Процесс обучения в той или иной форме касается и педагогов, и родителей.

Первоклассники — почти покорители Вселенной

Особое поздравление Эдгар Ринкевич адресовал первоклассникам.

По его словам, дети, которые сегодня впервые отправляются в школу, почти как покорители Вселенной.

Только Вселенная эта — Вселенная знаний, отметил президент.

Ринкевич добавил, что на первоклассниках сегодня, возможно, не самая удобная, но в любом случае особенная одежда.

«Вы оказались в новом мире. На планете знаний и познания. И постепенно, осторожно будете исследовать, что там происходит. Рядом будут другие астронавты, которые неуверенно сделают свои первые шаги в новом месте. Говорят, что и во Вселенной, и в школе время течет иначе. Желаю вам, чтобы ваша миссия первоклассника была наполнена интересными открытиями!» — пожелал Ринкевич.

Таким образом, главное послание президента в День знаний адресовано не только детям, но и взрослым. Родителям, педагогам и всем, кто принимает решения в сфере образования, Ринкевич напомнил: любые споры о школе должны в конечном счете иметь одну цель — помочь детям увереннее идти по жизни и добиться большего. А самим школьникам президент пожелал научиться не только тому, что предусмотрено учебной программой, но и дружить, спорить, понимать других, справляться с трудностями и, когда это необходимо, не бояться просить о помощи.