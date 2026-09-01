Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс (AS) обрушился с резкой критикой на предложенный Национальным объединением (NA) план по ограничению иммиграции. Инициативу министра внутренних дел Яниса Домбравы он назвал «имитацией борьбы с мигрантами», а действия NA — «истерикой капризного детсадовца» и «тупой ловлей избирателей».

По мнению Кулбергса, Домбраву интересует не столько реальный результат в ограничении миграции, сколько «громкая и бессмысленная ругань», с помощью которой, как утверждает премьер, «дурачат собственных избирателей».

Кулбергс также заявил, что глава МВД не понял, что означает быть министром, поскольку направил в правительство полностью несогласованный документ. По словам премьера, предложения Домбравы не были согласованы с 14 учреждениями — в том числе с различными министерствами и представителями бизнеса.

«Просто прийти, бросить документ в правительство, а потом заявить, что “все против борьбы с иммиграцией”, — это тупая, дешевая и популистская ловля избирателей без каких-либо оснований», — так Кулбергс оценил действия министра внутренних дел.

План пока отправили на согласование

На состоявшейся в понедельник встрече партий правящей коалиции было решено, что документ необходимо согласовать. В пятницу, 4 сентября, планируется провести специальное политическое заседание, на котором стороны попытаются договориться о его содержании.

По мнению главы правительства, претензии к плану Национального объединения носят не формальный, а принципиальный характер.

В частности, как заявил Кулбергс, Домбрава «внезапно решил обратиться в суд против двух еврокомиссаров и предложить поправки к директиве ЕС».

«Министр внутренних дел не может просто обойти все процедуры работы Кабинета министров, бросить в правительство ни с кем не согласованный документ и потребовать, чтобы по нему немедленно приняли решение», — подчеркнул премьер.

По словам Кулбергса, если власти действительно хотят ограничить нелегальную миграцию, необходимы результат, подготовленные решения и профессиональная работа, «а не громкие лозунги и политический театр».

Позже тон премьера стал спокойнее

Позднее бюро премьер-министра распространило отдельное заявление, в котором ситуация была изложена уже в значительно более сдержанном тоне.

Кулбергс признал, что ограничение миграции ранее действительно было определено как одна из задач правительства.

По словам премьера, в начале июня он поручил министру внутренних дел приступить к разработке комплексных основных направлений миграционной политики совместно с министерствами иностранных дел, образования и науки, экономики и благосостояния.

Правительственный план действий предусматривает ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, определение допустимого количества граждан третьих стран, усиление контроля за видами на жительство, а также запрет недобросовестным приглашающим лицам приглашать иностранцев. За подготовку информационного доклада к 1 сентября отвечает Министерство внутренних дел.

Проблема не в самой идее

Как пояснил Кулбергс, проблема заключается не в намерении усилить миграционный контроль как таковом, а в содержании представленного документа и процедуре его подготовки.

В процессе согласования информационного доклада сохранились существенные возражения со стороны министерств и социальных партнеров по целому ряду предложений.

Например, Государственная канцелярия указала, что концептуальные вопросы миграционной политики следовало бы решать в документе по планированию политики.

Министерство экономики, в свою очередь, выступило против введения отдельной системы учета рабочего времени для граждан третьих стран, а также против ограничения их возможностей работать в качестве самозанятых.

Организации работодателей также поддерживают усиление миграционного контроля, однако призывают предусмотреть соразмерные и практически осуществимые механизмы контроля.

Возражения Министерства иностранных дел касаются юридической компетенции отдельных предложений и действий Латвии на уровне Европейского союза, в том числе вопросов визовой политики ЕС.

Из-за возражений партнеров по коалиции подготовленный МВД план мер по ограничению иммиграции во вторник пока не попадет в повестку заседания правительства.

Что предлагает Домбрава

Сам Янис Домбрава ранее заявил, что МВД переработало итоговые выводы парламентской комиссии по расследованию вопросов иммиграции в конкретный план действий.

Он предусматривает меры по устранению причин проблем, связанных с иммиграцией, в том числе в сфере высшего образования. Кроме того, предлагается установить ответственность для предпринимателей, которые, по выражению Домбравы, «через различные схемы пытаются легализовать здесь иммигрантов», а также для участников различных схем нелегальной перевозки людей, прибывающих из других стран ЕС.

По словам Домбравы, сейчас план включает более 70 пунктов с конкретными алгоритмами дальнейших действий в сфере миграционной политики.

Министр считает, что миграционная политика должна строиться прежде всего исходя из интересов национальной безопасности. После этого отраслевые министерства смогут оценивать, каким образом обеспечить страну необходимой рабочей силой — например, готовить специалистов в латвийских учебных заведениях, привлекать работников из других стран ЕС или из «безопасных третьих стран».

Квоты и список стран

Домбрава также предлагает определить четкий перечень стран, из которых привлечение иммигрантов вообще не допускалось бы.

Для других государств могут быть установлены ограничения: оттуда разрешалось бы приглашать лишь определенное количество людей, например высококвалифицированных специалистов.

Продвигаемый Домбравой в коалиции план также предусматривает введение квот для граждан третьих стран.

В основу документа легли выводы парламентской комиссии Сейма по расследованию вопросов иммиграции, которую ранее возглавлял сам Домбрава. В итоговом докладе комиссии содержалось около 100 рекомендаций по совершенствованию миграционной политики и контроля за ней.

Как сообщила советник министра, став главой МВД, Домбрава теперь пытается воплотить эти рекомендации Сейма на практике.

Таким образом, спор внутри коалиции идет не столько о необходимости ужесточения миграционной политики — с этим в той или иной степени согласны обе стороны, — сколько о том, каким образом это делать. Однако резкость публичных заявлений премьера показывает, что технические разногласия вокруг документа уже переросли в заметный политический конфликт.