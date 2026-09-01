"Сейчас они будут изображать бурную деятельность", - предположил в эфире ТВ-24 ветеран латвийской политики, депутат Сейма Илгварс Лидака (Объединенный список). Политик имел в виду те партии, которые входят в правящую коалицию, и чей рейтинг стремительно снижается. А снижается он у всех правящих сил, кроме Объединенного списка Кулбергса.

До выборов остался ровно месяц и политики действительно должны ринуться в атаку. Первыми в бой рвануло Нацобъединение и ее самый заметный ныне персонаж - глава МВД Янис Домбрава. Вчера он представил партнерам по коалиции план борьбы с мигрантами - как нелегальными, так и легальными. Однако партнеры не стали спешить с рассмотрением плана - было принято решение пока не двигать этот план, поскольку он очень сырой и с большинством министерств и экспертов не согласован.

Такая позиция партнеров очень разозлила Домбраву, который обвинил Кулбергса в нежелании реально бороться с засилием мигрантов.

Высказывания Домбравы очень разозлили премьера Кулбергса, который жестко обрушился на Домбраву.

"Истерика из-за иммиграции иногда выглядит как у капризного ребёнка из детского сада", - в частности заявил премьер и напомнил, что министр должен подходить к работе куда более ответственно. Он отметил, что представленный план борьбы с миграцией не был согласован ни другими министерствами, ни экспертами. Документ очень сырой и противоречит евросоюзовскому законодательству.

Политики Нацобъединения в долгу не остались и пошли в ответное наступление - мол, Кулбергс, возможно, действует в интересах неких узких экономических групп, которые поддерживают "ввоз" гастарбайтеров и иностранных студентов.

А депутат Нацобъединения Артурс Бутанс еще и обвинил премьера во лжи, поскольку план мер по ограничению иммиграции был доступен для согласования еще с 24-го июля, а не как утверждает Кулбергс - с 31-го августа, за полтора часа до заседания коалиционного совета.

Так и хочется сказать: вы уж там, представители Нацобъединения, разберитесь - какие документы вы вносите и зачем! Документ, о котором говорит Бутанс, действительно появился на портале проектов правовых актов 24-го июля, но это был документ о внедрении тех или иных рекомендаций парламентской следственной комиссии по вопросам миграции.

Информационное же сообщение о мерах по ограничению миграции появилось только 31-го августа, как и говорил Кулбергс.

Так или иначе, но мы видим, что отношения между партнерами заметно накалились, а еще через пару недель, когда до выборов уже будет рукой подать, партнеры вообще будут, простите, хватать друг друга за горло, споря, кто же из них больший национал-патриот! Оно и понятно, ведь все нынешние партии власти - ярые конкуренты и делят во многом один и тот же электорат. Лидеры Нацобъединения прекрасно понимают, что их рейтинг падает именно благодаря Кулбергсу и Ко, который завоевывает симпатии и части избирателей Нацобъединения, "совмещая" умеренный национал-патриотизмом с реальной политикой и экономикой! Очевидно, что среди избирателей партии Домбравы есть те, которых волнует не только борьба с русским языком и индусами, развозящими еду на велосипедах.