Россия в очередной раз опровергла планы напасть на страны НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у России нет ни причин, ни планов, ни необходимости нападать.

"Зачем России нападать на НАТО, вот зачем? Еще СССР признал независимость стран Балтии. И они спокойно ушли. Зачем вот сейчас на них нападать? Нет никаких причин, ни планов - вообще никаких, чтобы нападать", – сказал Грушко российским СМИ.

Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев заверял, что Россия не собирается нападать на Европу. «Что говорят европейцы? Война с Россией неизбежна. Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день. «Русские обязательно на нас нападут». Ни в одном из заявлений, ни в одном из документов, которые принимала Россия, не говорится о необходимости каких-либо конфликтов с Европой. У нас никаких агрессивных замыслов нет», – попытался убедить сомневающихся Медведев.

Не верят в скорое нападение России и в Риге. Как сообщал bb.lv, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что «риск прямого вторжения России в настоящее время остается низким».

Не особо верят в желания России напасть на страны Балтии в латвийской контрразведке.

Скепсиса в отношении агрессивных планов РФ преисполнен также командующий Латвийской армии Каспарс Пуданс.