Напомним, что вчера глава МВД Янис Домбрава предложил срочно принять подготовленный его ведомством план мер по ограничению миграции. Однако партнеры по коалиции решили пока не торопиться с его рассмотрением в правительстве, что вызвало недовольство министра внутренних дел и его партии. И вот сегодня советник премьера распространила разъяснение позиции премьера.

"Латвии нужна миграционная политика, которая реально работает.

Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркивает, что политическая цель правительства в вопросах миграции не изменилась. Латвии необходим более строгий контроль миграции, ограничивая безосновательный въезд и пребывание граждан третьих стран в Латвии. При этом предложенные правительству решения должны быть юридически обоснованными и взаимосогласованными.

«Цель правительства не изменилась. Мы должны ограничить неконтролируемую миграцию и закрыть возможности обхода системы. Министру внутренних дел эта задача была поставлена уже в начале июня. Прошло почти три месяца. Сейчас от министра я ожидаю конкретное, осуществимое предложение, а не рассказ о том, что помешало его подготовить», — сообщает А. Кулбергс.

Не может быть «застрявшей» согласованности, которая еще не завершена.

Информационный доклад Министерства внутренних дел о «внедрении рекомендаций парламентской следственной комиссии по миграции» в системе правительства был представлен в понедельник, 31 августа, примерно за полтора часа до заседания коалиции. При этом согласование документа с рядом министерств и учреждений, компетенция которых напрямую касается предлагаемых мер, еще не было завершено. Премьер-министр подчеркивает, что утверждение о том, что кто-то долго блокировал этот документ, не соответствует действительности. Не может быть заблокировано согласование, которое еще не завершено.

В документе содержится более 70 мер, касающихся экономики, образования, занятости, внешней политики, отношений Латвии с Европейским союзом и ряда других сфер государственной политики. А. Кулбергс: «Некоторые предложения предусматривают также изменения в регулировании Европейского союза. Такие решения министр внутренних дел не может принимать единолично от имени другого министерства или всей Латвии. Именно поэтому на заседании коалиции мы договорились об очень конкретном дальнейшем плане».

Моя цель — добиться того, чтобы документ как можно быстрее оказался в Кабинете министров, и мы могли принимать реально исполнимые решения. Полностью поддерживаю более жесткую миграционную политику, но Латвии нужна миграционная политика, которая реально работает. Поэтому от министра внутренних дел я ожидаю не рассказов о том, что ему мешает работать, а качественно выполненной работы. Это означает качественные предложения, согласованные с ответственными институтами. На эту работу ушло почти три месяца. Миграция — слишком серьёзный вопрос для безопасности, демографии и экономики Латвии, чтобы включать его в предвыборные гонки за громкие лозунги."