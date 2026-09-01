Парламентский секретарь МВД и депутат Сейма Эдвинс Шноре (Нацобъединение) в социальной сети X прокомментировал нежелание премьера поддерживать план Домбравы об ограничении миграции. Премьер, напомнил, обвинил министра Домбраву в том, что его план не был согласован с министерствами и ведомствами и этот документ был подан всего за 1,5 часа до заседания коалиционного совета.

Эдвинс Шноре с позицией премьера Кулбергса не согласился: "Может быть, достаточно прятаться за бюрократические процедуры и прямо сказать, что у Кулбергса и Нацобъединения совершенно разные взгляды на миграцию.

Нацобъединение считает, что мигрантов в Латвии уже слишком много. Кулбергс — что нужно ещё, потому что латыши уезжают, и нужны те, кто вместо них будет поддерживать латвийскую экономику. Полную аргументацию Кулбергса можно услышать в записи заседания комиссии Сейма по обороне от 5 мая этого года, где он обосновывает свои предложения по «золотым визам» в Законе о миграции.

Это не преступление — так думать. Многие бизнесмены (Шлесерс, Шкеле) думают так же: экономическая выгода превыше всего. Но такой подход несовместим с жёсткой иммиграционной позицией Нацобъединения.

Говорить, что план Домбравы плохой, потому что ему не хватает формальных согласований, довольно странно, особенно учитывая, что с июля документ уже прошёл два раунда согласований с министерствами.

Проблема не в формальностях. Содержание не нравится. Кулбергс просто не поддерживает те жесткие миграционные ограничения, которые предлагает Нацобъединение. И ищет предлог, как принятие этих ограничений затормозить. Вот это и всё".