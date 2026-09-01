Итак, как и можно было предположить, президент не стал снова возвращать Сейму Закон об иммиграции, хотя не все его рекомендации депутаты учли. Так, в частности, большинство парламентариев отклонило предложение министерства экономики, поддержанное премьером, о сохранении программы выдачи временных видов на жительство гражданам дружественных стран в обмен на приобретение недвидимости. Ринкевич понял, что нет смысла опять возвращать закон, поскольку этот парламент все равно за данную программу инвестиций не проголосует.

Напомним, что еще до подписания закона президентом, Андрис Кулбергс пообещал еще в этот парламент внести поправку в только что принятый закон о возобновлении упомянутой инвестиционной программы. Однако, по слухам, глава правительства передумал это делать. Все равно у данной поправки не будет большинства в этом Сейме. Логичнее было бы дождаться ноября, когда в свои права вступит новый парламент, и будет понятен политический расклад.