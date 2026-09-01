Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил Иммиграционный закон, который ранее возвращал в Сейм на повторное рассмотрение. В окончательной редакции сохранена возможность для иностранцев получить временный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. При этом вернуть схему получения ВНЖ за покупку недвижимости депутаты не согласились.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил Иммиграционный закон, ранее переданный им на повторное рассмотрение. В законе сохранена возможность для иностранцев получать временный вид на жительство (ВНЖ) в Латвии в обмен на инвестиции, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

На внеочередном заседании 20 августа Сейм повторно принял закон после его повторного рассмотрения, сохранив редакцию, которую поддержала парламентская комиссия. Таким образом, иностранцы по-прежнему смогут получать временный вид на жительство в обмен на инвестиции.

150 000 евро инвестиций и еще 10 000 евро государству

Иммиграционный закон сохраняет возможность получить временный вид на жительство сроком до пяти лет при выполнении нескольких условий.

Иностранец должен заключить договор и перечислить не менее 150 000 евро в качестве инвестиции сроком не менее чем на пять лет управляющему созданным государством фондом альтернативных инвестиций.

Кроме того, иностранцу необходимо перечислить в государственный бюджет 10 000 евро.

Выданный иностранцу временный вид на жительство будет оставаться действительным при условии, что в течение срока его действия управляющий созданным государством фондом альтернативных инвестиций подтверждает, что инвестиционный договор не расторгнут, а остаток инвестиций составляет не менее 150 000 евро.

Часть предложений Сейм даже не стал рассматривать

При повторном рассмотрении законопроекта было подано несколько различных предложений.

Юридическое бюро Сейма указало, что в соответствии с Регламентом парламента рассматриваться могут только те предложения, которые связаны с возражениями президента Латвии. В результате 11 предложений были признаны не подлежащими рассмотрению.

Депутаты договорились перед рассмотрением каждого предложения запрашивать заключение Юридического бюро о том, соответствует ли оно процедуре повторного рассмотрения закона.

Среди предложений, которые не стали рассматривать, оказались инициативы премьер-министра Андриса Кулбергса (AS) о сохранении для иностранных инвесторов возможности получать временный вид на жительство в обмен на вложения в альтернативные инвестиционные фонды.

Юридическое бюро пришло к выводу, что эти предложения предусматривают новые способы выдачи временного вида на жительство и не связаны с возражениями, высказанными президентом.

ВНЖ за недвижимость вернуть предлагали, но Сейм отказался

В то же время предложение министра экономики восстановить выдачу временных видов на жительство за инвестиции в недвижимость было признано допустимым для рассмотрения.

Однако ранее его отклонила парламентская Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Большинство депутатов не поддержало возможность выдавать временный вид на жительство за инвестиции в недвижимость в размере не менее 300 000 евро.

Также не получила поддержки идея предоставлять ВНЖ за вложение не менее 100 000 евро в проекты строительства многоквартирных домов в Латгальском регионе планирования и Алуксненском крае.

Противники напомнили о рисках «золотых виз»

Ранее против такого предложения выступили Национальное объединение, «Новое Единство» и «Прогрессивные».

Представители этих политических сил указывали на риски, связанные с безопасностью, геополитической ситуацией и отмыванием денег, а также напоминали о негативном опыте использования так называемых «золотых виз».

Председатель парламентской фракции «Прогрессивных» после повторного рассмотрения закона в Сейме заявил, что уже в сентябре его политическая сила снова намерена выдвинуть требование о полном прекращении программы «золотых виз».

«Прогрессивные» считают, что существование такой программы нанесет ущерб молодым людям и семьям в Латвии.

Почему президент возвращал закон в Сейм

В июне Эдгар Ринкевич вернул Иммиграционный закон на повторное рассмотрение.

Президент считал, что Сейму необходимо еще раз оценить регулирование, позволяющее выдавать временные виды на жительство в обмен на инвестиции.

Особое внимание, по мнению Ринкевича, следовало уделить тому, насколько подобная система соответствует интересам безопасности Латвии, как осуществляется контроль происхождения инвестируемых средств, а также другим условиям предоставления ВНЖ.

В итоге после повторного рассмотрения парламент сохранил возможность получения временного вида на жительство за инвестиции, а президент провозгласил закон. Иностранцу для получения ВНЖ сроком до пяти лет потребуется инвестировать не менее 150 000 евро на срок как минимум пять лет и дополнительно заплатить государству 10 000 евро. При этом возвращения прежней схемы получения вида на жительство за покупку недвижимости пока не произошло.