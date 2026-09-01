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«Золотой» мост через Даугаву еще не спроектирован, но уже стал дороже почти в четыре раза 6 2102

Политика
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Rail Baltica
ФОТО: BB.LV/AI

Объединенный, автомобильно-железнодорожный, мост должен был связать берега Даугавы – Саласпилский и Кекавский края, обеспечив единое инженерное решение стальной магистрали Rail Baltica, а также главных государственных автодорог A4 (Балтэзерс-Саулкалне) и A5 (Саласпилс-Бабите).

В ценах 2020 года, когда впервые провели калькуляцию проекта, бюджетные расходы показывали 199 млн евро. Но что-то пошло не так…

Сегодня мостовую проблему рассматривают на заседании правительства. Как явствует из документа, подготовленного министром сообщений Рихардсом Козловскисом («Новое Единство»), 50% стройки должны были покрыть за счет программы военной мобильности Евросоюза.

Однако Брюссель тут же поставил жесткие условия: Европейское агентство климата, инфраструктуры и среды (CINEA) потребовало разделить изыскания, проектирование и постройку моста в финансовом плане, причем Латвия обязывалась полностью проплатить автомобильную составляющую. Наше RB Rail AS наняло крутых немецких специалистов DB Engineering & Consulting GmbH. Затем были получены три отдельных разрешения на строительство.

Однако проектирование мостовой переправы все еще продолжается, в связи с чем не могут быть произведены отчуждения недвижимости, отягощающие постройку.

Но вот что ясно уже сейчас – в ценах 2025 года проект вздорожал до… 744 млн евро.

Разумеется, строители – E.R.B. RAIL JV – не звери какие-то, и предложили, как им видится, разумную альтернативу: всего-то 457 млн евро, но только мост будет не двухуровневым, а параллельным. Изначальная скорость поездов в 249 км/ч тоже, скорее всего, останется только в мечтах.

Здесь надо обратить внимание: в международный консорциум E.R.B. RAIL JV PS, который занимается строительством основной трассы железнодорожной магистрали Rail Baltica на территории Латвии, входят три юридических лица государств ЕС и НАТО:

  • Eiffage Genie Civil (Франция) – один из лидеров европейского рынка в сфере гражданского строительства и инфраструктурных объектов;

  • Budimex S.A. (Польша) – крупнейшая строительная компания, дочернее предприятие испанской группы Ferrovial;

  • Rizzani de Eccher S.p.A. (Италия) – крупная группа компаний, специализирующаяся на сложных инженерных и транспортных объектах по всему миру.

Ну а как же союзнички, дадут денюжек на наши тыловые перевозки? Выяснилось, что таки да, но в долг. Именно так работает европрограмма SAFE. Наши посчитали, прослезились, и решили – не возьмем.

На настоящий момент Минсообщений «предполагает продолжать систематическую работу над оптимизацией технического решения моста через Даугаву», причем оному предстоит волшебным образом не стать дороже 280 млн евро.

Железнодорожную часть сделают всенепременнейше, а вот насчет автомобильной – будут искать механизм публично-приватного партнерства, либо вообще «реализуют независимо от железной дороги».

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Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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