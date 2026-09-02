Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Сейме пройдет первое заседание после каникул - что волнует депутатов 1 171

Политика
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Сейма

Пленарное заседание Сейма

ФОТО: saeima.lv

Депутаты также примут в срочном порядке изменения в Закон о национальной безопасности.

Итак, завтра пройдет первое после парламентских каникул пленарное заседание Сейма. Таким образом, будет дан старт осенней сессии парламента - последней сессии в истории уходящего уже 14-го Сейма. 3-го ноября на свое первое заседание соберется парламент нового созыва.

Завтра же на пленарном заседании, как и "полагается" в преддверие выборов, будут рассмотрены аж два требования оппозиции об отставке министров. Сперва оппозиция предложит выразить недоверие министру внутренних дел Янису Домбраве за намерение закрыть единственный работающий пункт пропуска на латвийско-белорусской границе. Затем оппозиция потребует отставки министра сообщений Рихардса Козловскиса - за невиданную доселе кражу персональных данных с информационной базы CSDD.

Также в повестке дня и предложение ряда оппозиционных депутатов об освобождении от уголовной ответственности "белых хакеров" - тех, кто находят и предупреждают соответствующие структуры о возможных уязвимых местах в компьютерных базах данных, и просят за эту свою работу по проверке слабых мест в компьютерных системах вознаграждение. До сих пор за такие попытки попросить оплатить их работу "белых хакеров" привлекали к уголовной ответственности за вымогательство. Последний яркий пример - уголовный процесс был начат за попытку "белого хакера" получить вознаграждение как раз за предложение помочь устранить уязвимость баз данных CSDD.

Оппозиция завтра направит и запрос премьеру "по следам урагана" - о готовности (читай - неготовности) гражданской обороны государства.

Депутаты примут в срочном порядке дополнения в Закон о национальной безопасности, которые дают право командующему Национальных вооруженных сил в случае военной угрозы стране изымать для нужд вооруженных сил объекты недвижимости, находящие в собственности или во владении физических и юридических лиц. Это имущество будет забираться на время и в случае его порчи владельцам будет выплачиваться компенсация.

×
#ураган #безопасность #оппозиция #парламент #гражданская оборона #национальная безопасность #отставка #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвинс Шноре и Андрис Кулбергс
Изображение к статье: Дома в Риге
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Янис Домбрава Эксклюзив!
Изображение к статье: армия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зерно
Наша Латвия
Изображение к статье: Регина Дубовицкая
Люблю!
Изображение к статье: Ryanair
В мире
Изображение к статье: Консервация
Люблю!
Изображение к статье: Война в космосе
В мире
Изображение к статье: Собака у магазина
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Зерно
Наша Латвия
Изображение к статье: Регина Дубовицкая
Люблю!
Изображение к статье: Ryanair
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео