Итак, завтра пройдет первое после парламентских каникул пленарное заседание Сейма. Таким образом, будет дан старт осенней сессии парламента - последней сессии в истории уходящего уже 14-го Сейма. 3-го ноября на свое первое заседание соберется парламент нового созыва.

Завтра же на пленарном заседании, как и "полагается" в преддверие выборов, будут рассмотрены аж два требования оппозиции об отставке министров. Сперва оппозиция предложит выразить недоверие министру внутренних дел Янису Домбраве за намерение закрыть единственный работающий пункт пропуска на латвийско-белорусской границе. Затем оппозиция потребует отставки министра сообщений Рихардса Козловскиса - за невиданную доселе кражу персональных данных с информационной базы CSDD.

Также в повестке дня и предложение ряда оппозиционных депутатов об освобождении от уголовной ответственности "белых хакеров" - тех, кто находят и предупреждают соответствующие структуры о возможных уязвимых местах в компьютерных базах данных, и просят за эту свою работу по проверке слабых мест в компьютерных системах вознаграждение. До сих пор за такие попытки попросить оплатить их работу "белых хакеров" привлекали к уголовной ответственности за вымогательство. Последний яркий пример - уголовный процесс был начат за попытку "белого хакера" получить вознаграждение как раз за предложение помочь устранить уязвимость баз данных CSDD.

Оппозиция завтра направит и запрос премьеру "по следам урагана" - о готовности (читай - неготовности) гражданской обороны государства.

Депутаты примут в срочном порядке дополнения в Закон о национальной безопасности, которые дают право командующему Национальных вооруженных сил в случае военной угрозы стране изымать для нужд вооруженных сил объекты недвижимости, находящие в собственности или во владении физических и юридических лиц. Это имущество будет забираться на время и в случае его порчи владельцам будет выплачиваться компенсация.