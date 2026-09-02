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«Это акт государственного терроризма Российской Федерации...» В МИД Латвии вызвали российского дипломата 6 1355

Политика
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здание МИДа Латвии

Здание МИДа Латвии

Латвия солидаризировалась с Германией в свете недавней попытки атаковать аэропорт в Лейпциге.

Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии был вызван временный поверенный России в нашей стране. МИД Латвии, полностью солидаризируясь с правительством Германии, вручил ему ноту протеста, в которой осудил прямое участие Российской Федерации в попытке атаки дронами в аэропорту Лейпцига, Германия, 4 августа 2026 года.

«Инцидент, вызванный Российской Федерацией, – это не просто очередная гибридная атака, это акт государственного терроризма Российской Федерации на территории Германии и прямая угроза безопасности всей Европы», – подчеркивает министр иностранных дел Байба Браже. Россия намеренно пытается дестабилизировать и расколоть Европу, проверяя нашу стойкость, единство и решимость. Таким образом, Россия пытается ослабить нашу поддержку Украине. Это не удастся.

Во время переговоров временному поверенному было высказано строгое требование к Российской Федерации немедленно прекратить такие и другие враждебные действия на территории стран ЕС и НАТО и против жителей этих стран.

Уровень военной угрозы в Латвии не изменился. В то же время агрессия России в Украине и гибридные атаки на союзников НАТО ухудшают общую ситуацию с безопасностью по всей Европе. Латвия продолжит тесно координировать действия с государствами-членами ЕС и НАТО, чтобы укрепить общую безопасность и устойчивость", - говорится в заявлении МИДа Латвии для СМИ.

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#НАТО #терроризм #Латвия #Европа #безопасность #Россия #Германия #политика
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Эдуард Эльдаров
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