Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии был вызван временный поверенный России в нашей стране. МИД Латвии, полностью солидаризируясь с правительством Германии, вручил ему ноту протеста, в которой осудил прямое участие Российской Федерации в попытке атаки дронами в аэропорту Лейпцига, Германия, 4 августа 2026 года.

«Инцидент, вызванный Российской Федерацией, – это не просто очередная гибридная атака, это акт государственного терроризма Российской Федерации на территории Германии и прямая угроза безопасности всей Европы», – подчеркивает министр иностранных дел Байба Браже. Россия намеренно пытается дестабилизировать и расколоть Европу, проверяя нашу стойкость, единство и решимость. Таким образом, Россия пытается ослабить нашу поддержку Украине. Это не удастся.

Во время переговоров временному поверенному было высказано строгое требование к Российской Федерации немедленно прекратить такие и другие враждебные действия на территории стран ЕС и НАТО и против жителей этих стран.

Уровень военной угрозы в Латвии не изменился. В то же время агрессия России в Украине и гибридные атаки на союзников НАТО ухудшают общую ситуацию с безопасностью по всей Европе. Латвия продолжит тесно координировать действия с государствами-членами ЕС и НАТО, чтобы укрепить общую безопасность и устойчивость", - говорится в заявлении МИДа Латвии для СМИ.