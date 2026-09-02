Латвия предложила помощь Непалу в связи с произошедшей неделю назад катастрофой, но конкретных запросов от Непала на данный момент не поступало, сообщил журналистам после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс.

Он не уточнил, какого рода помощь была предложена.

Кулбергс отметил, что в настоящее время есть небольшой проблеск надежды на то, что пропавших в Непале латвийских путешественников найдут, однако поиски сильно затрудняет сезон дождей.

Как подчеркнул премьер, государство делает все необходимое, чтобы поддержать родственников пропавших латвийцев. В настоящее время в Непале находится представитель консульского департамента Министерства иностранных дел (МИД), который на месте поможет обеспечить связь с властями Непала. В случае, если будут найдены останки латвийцев, представитель МИД поможет с организацией их доставки в Латвию.

По словам Кулбергса, известно, что некоторое количество иностранных туристов во время стихийного бедствия были уже на китайской стороне, однако Латвия еще не получила ответа от учреждений Китая.

Ринкевич со своей стороны отметил, что ситуация в Непале очень тяжелая. Ответственные учреждения Латвии работают над тем, чтобы оказать максимальную моральную и информационную поддержку родственникам пропавших латвийцев.

На этой неделе Государственная полиция сообщила, что получила информацию о случаях, когда мошенники пытались выманить денежные средства у родственников пропавших без вести в Непале.

Президент выразил надежду, что мошенники будут задержаны и к ним будут применены самые суровые наказания.

В МИД агентству ЛЕТА сообщили, что представитель консульского департамента в Непале уже приступил к работе, а почетный консул продолжает поддерживать контакты с местными властями.

На данный момент образцы ДНК сдал 31 ближайший родственник пропавших латвийцев.

МИД продолжает помогать и координировать практические вопросы, которые могут возникнуть у родственников пропавших без вести в Непале.

Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало мощный селевой поток, который привел к обширным разрушениям в Непале и Китае. Вблизи эпицентра происшествия находилась большая группа латвийских туристов, поездка которых была организована "Yantra.lv", а меньшее число латвийских туристов находилось в зоне стихийного бедствия в составе группы местной фирмы "Mighty Himalayan Trek". В настоящее время известно, что трое находившихся в районе катастрофы жителей Латвии не пострадали, а 33 считаются пропавшими без вести.