В государственных бюджетах на ближайшие годы предусмотрен ряд крупных расходов без финансового покрытия, поэтому необходимо искать, где заработать и где сэкономить бюджетные деньги, заявил в среду в передаче "Утренняя панорама" премьер-министр Андрис Кулбергс.

По словам премьера, рост расходов на государственную безопасность также является одной из статей, для покрытия которой необходимо искать больше поступлений в бюджет.

Кулбергс напомнил, что возглавляемое им правительство должно подготовить проект бюджета, но принимать его будет уже следующее правительство после парламентских выборов.

Говоря о реформах, предложенных Министерством образования и науки, которое возглавляет министр от Национального объединения, Кулбергс заявил, что его правительство не желает экспериментов и потрясений в последний момент.

Однако премьер считает, что можно двигаться к отдельным изменениям в отрасли, например, дать школьникам возможность в какой-то мере исправлять оценки. Он считает, что дискуссии партий в этой области плодотворны и движутся к компромиссным решениям.

В свою очередь, на вопрос, не угрожает ли стабильности правительства публичный конфликт с другим министром от Национального объединения из-за предложенных им изменений в миграционном регулировании, Кулбергс прямо не ответил, сказав лишь, что ему отвратительно предвыборное время.

По словам Кулбергса, в упорядочении вопросов иммиграции главное - "обрубить корень", который он видит в вузах, часть из которых "тянет" в Латвию малоквалифицированных мигрантов. По его мнению, необходимо разделять потоки студентов из разных стран.

Кулбергс заверил, что рассмотрение вопросов иммиграции в правительстве никто не тормозит, но ожидается, что это будет сделано качественно.

Он добавил, что нынешние партнеры по коалиции планируют работать в правительстве и после выборов, поэтому на предстоящие дела смотрят не только в контексте предстоящих через месяц выборов в Сейм.