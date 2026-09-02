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«Они бы построили Rail Baltica» за пару лет« - депутат Сейма 5 2024

Политика
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Недостроенный мост через Даугаву

Недостроенный мост через Даугаву

ФОТО: LETA

Парламентарий поделился краткими выводами после визита в Китай.

В Китае побывала группа Сейма Латвии по сотрудничеству с парламентом КНР. Вернувшись из Китая, независимый депутат Александр Кирштейнс в социальной сети X поделился своими выводами: "Меня беспокоит растущее технологическое отставание ЕС и наше от Китая. Делегация группы сотрудничества Сейма и предпринимателей Латвийской торгово-промышленной палаты смогла попасть в свободные экономические зоны. Там мы увидели, как бы мы выглядели без партий лакеев (холопов). Мосты через Даугаву построили бы за 2-3 месяца, а Rail Baltica - за пару лет!"

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#Латвия #инфраструктура #экономика #Rail Baltica #Китай #политика
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Эдуард Эльдаров
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