В Китае побывала группа Сейма Латвии по сотрудничеству с парламентом КНР. Вернувшись из Китая, независимый депутат Александр Кирштейнс в социальной сети X поделился своими выводами: "Меня беспокоит растущее технологическое отставание ЕС и наше от Китая. Делегация группы сотрудничества Сейма и предпринимателей Латвийской торгово-промышленной палаты смогла попасть в свободные экономические зоны. Там мы увидели, как бы мы выглядели без партий лакеев (холопов). Мосты через Даугаву построили бы за 2-3 месяца, а Rail Baltica - за пару лет!"