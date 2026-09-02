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«Противодронные системы установим на всем протяжении восточной границы» - министр 1 105

Политика
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Райвис Мелнис

Министр обороны Райвис Мелнис

Глава минобороны сообщил, когда жители всей страны и особенно- приграничья, - почувствуют себя в большей безопасности.

Министр обороны Райвис Мелнис сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ сообщил, что до конца 2027-го года будет построена Балтийская линия обороны на открытых участках вдоль латвийской восточной границы протяженностью 100 километров.

Что же касается защиты от дронов, то уже до конца этого месяца вблизи всей восточной границы будут установлены противодронные системы и радары, что позволит своевременно замечать залетающие к нам дроны и перехватывать их. Если же какой-то дрон все-таки пройдет через системы обнаружения и перехвата, то тогда уже в воздух для сбития дрона поднимутся натовские истребители.

На данный момент противодронные системы установлены только в одном районе.

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#граница #Латвия #радары #технологии
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Эдуард Эльдаров
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