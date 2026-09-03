Латвия действует целенаправленно, чтобы сократить попадание на рынок товаров из России и Беларуси, заявила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство»).

Как уже сообщал bb.lv, с 1 сентября этого года в Латвии запрещен импорт ряда товаров из России и Беларуси — это предусмотрено правилами, подготовленными МИД.

Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, а также рукописи и машинописные тексты.

Запрет не видит разницы между российской пропагандой и русской классикой. Таким образом сборник выступлений коллеги Браже – Сергея Лаврова – приравнен к собранию сочинений Льва Толстого. >

Комментируя появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что ушлые латвийские торговцы используют Эстонию для обхода запрета на ввоз книг из России, Браже заявила, что МИД проверит информацию об использовании Эстонии для обхода ограничений.

Если она подтвердится, Латвия потребует от Эстонии принять необходимые меры, чтобы прекратить такую практику, пообещала Браже.

Одновременно МИД призовет Министерство экономики обеспечить, чтобы оборот товаров на латвийском рынке осуществлялся в соответствии с законодательством Латвии и установленными ограничениями.