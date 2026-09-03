Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Байба Браже рассказала, как будет бороться с Пушкиным и Достоевским, запрещенными к ввозу в Латвию 8 3120

Политика
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Браже

Латвия действует целенаправленно, чтобы сократить попадание на рынок товаров из России и Беларуси, заявила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство»).

Как уже сообщал bb.lv, с 1 сентября этого года в Латвии запрещен импорт ряда товаров из России и Беларуси — это предусмотрено правилами, подготовленными МИД.

Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, а также рукописи и машинописные тексты.

Запрет не видит разницы между российской пропагандой и русской классикой. Таким образом сборник выступлений коллеги Браже – Сергея Лаврова – приравнен к собранию сочинений Льва Толстого. >

Комментируя появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что ушлые латвийские торговцы используют Эстонию для обхода запрета на ввоз книг из России, Браже заявила, что МИД проверит информацию об использовании Эстонии для обхода ограничений.

Если она подтвердится, Латвия потребует от Эстонии принять необходимые меры, чтобы прекратить такую практику, пообещала Браже.

Одновременно МИД призовет Министерство экономики обеспечить, чтобы оборот товаров на латвийском рынке осуществлялся в соответствии с законодательством Латвии и установленными ограничениями.

×
#торговля #Латвия #литература #запреты #экономика #Беларусь #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
1
5
2
21

Оставить комментарий

(8)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Райвис Мелнис
Изображение к статье: Недостроенный мост через Даугаву
Изображение к статье: Здание МИДа Латвии
Изображение к статье: Заседание Сейма Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эвакуация экспонатов в музее
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лилии
Дом и сад
Изображение к статье: Дом
Дом и сад
Изображение к статье: 8000 сварщиков
Бизнес
2
Изображение к статье: Ботокс
Люблю!
Изображение к статье: Нарциссы
Дом и сад
Изображение к статье: Эвакуация экспонатов в музее
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лилии
Дом и сад
Изображение к статье: Дом
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео