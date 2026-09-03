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Для Латвии есть угрозы пострашнее России – латышский политолог 6 1897

Политика
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия

«Все государства НАТО неприкосновенны» – подобный месседж, по мнению политолога Карлиса Даукштса, передал Москве директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

В интервью Diena «эксперт по России» отмечает, что поездка главы разведслужбы – «позитивная новость для Латвии, мы под защитой США и не забыты».

Символическое значение, полагает К.Даукштс, имеет прежде всего маршрут поездки: «В данном случае у координации есть также многие психологические аспекты – все же это была Рига, а не Таллин или Вильнюс...»

Вместе с тем, «воздержанность господина Ринкевича, комментируя действия другого государства, связана не только с интересами нашей страны. Он сдержан, чтобы своими комментариями не осложнить политические отношения великой державы...».

Немаловажным фактором является также позиция лидера КНР Си Цзиньпина. «Ибо он велел Путину забыть об использовании ядерного оружия. Поэтому я не верю, что в настоящее время серьезно обсуждается его применение... Путин на это не пойдет – у него Сибирь, рядом Китай, и он просто не может нарушить договоренности с КНР».

«На мой взгляд, – суммирует господин Даукштс, – мы остаемся на том же уровне угроз, какой был. Ничего по большому счету не изменилось, все будет зависеть от стабильности внутриполитического развития нашего государства, и это будет определяющим элементом. Внешние элементы влияния (они действуют, конечно) важны, но при этом важнейшим остается внутреннее развитие Латвии».

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#НАТО #ЦРУ #ядерное оружие #Латвия #геополитика #Китай #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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