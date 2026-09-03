Сегодня Сейм одобрил в нулевом чтении, то есть передачу в комиссию парламента, поправок депутатов Союза зеленых и крестьян в Закон о выборах в Сейм. Поправки предусматривают возможность проживающим за рубежом гражданам ЛР при голосовании по почте голосовать за список того избирательного округа, в котором они были задекларированы до эмиграции.

Сейчас все, кто голосуют за рубежом - по почте или очно (в посольствах и консульствах), - "приписаны" к Риге, то есть голосуют исключительно за списки партий в Рижском избирательном округе. При этом от выборов к выборам растет количество депутатских мандатов, которые «выделены» столице — разумеется, за счет соответственно уменьшения количества мандатов в других избирательных округах.

«Количество выделяемых Риге депутатских мест растет вовсе не потому, что увеличивается население столицы, а потому, что уезжают люди из страны. В том числе и прежде всего — из регионов.

Чтобы не быть голословным, приведу вот такие данные: в 2002-м году на Ригу приходилось 28 мандатов, на Видземе — 26, Земгале было выделено 15 мандатов, Латгале — 17 и Курземе — 14.

Спустя 20 лет, то есть в 2022-м году на Ригу уже приходилось 36 мандатов, на Видземе — 26, на Латгале — 13, на Земгале — 13 и на Курземе — 12.

И вот в этом году на выборах в 15-ый Сейм у Риги будет уже 38 депутатов, от Видземе будет 26, от Земгале — 13, от Латгале — 12 и от Курземе — 11.

Как мы видим, уже сегодня парламент на 40 процентов состоит из рижан. Вряд ли это правильно и справедливо. Если так и дальше пойдет, то еще через 4-8 лет, то есть через два созыва парламента, уже больше половины слуг народа будут представлять Ригу!

За пределами страны постоянно проживают порядка 188 000 граждан Латвии, имеющих право голоса. Все они «приписаны» к Рижскому избирательному округу. Суть поправки, подготовленной фракцией Союза зеленых и крестьян, в том, что те, кто будут голосовать по почте, могли бы выбрать избирательный округ по месту своего последнего задекларированного места жительства в Латвии. Во-первых, это дает возможность нашим соотечественникам голосовать «с эмоцией» - они помнят свой регион, лучше знают кандидатов в депутаты и их голосование таким образом будет более осмысленным.

Во-вторых, наверное большинство наших соотечественников все-таки не оставляют надежды когда-то вернуться на Родину и голосование «за свою маленькую Родину», то есть за свой родной регион, сохраняет связь со страной и наверняка будет способствовать возвращению домой», - поясняет глава комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений Олег Буров. Эта комиссия и будет рассматривать внесенные поправки.