Сегодня парламентарии вернутся из отпуска, который оказался, кстати, весьма скомканным – дважды слуг народа вызывали на внеочередные пленарные заседания, которые длились по 8-10 часов (!), а между пленарными заседаниями депутаты собирались на заседания ряда комиссий и подкомиссий.

Осталось работать менее двух месяцев

Так что, полноценного летнего отдыха у слуг народа не получилось. Впрочем, они бы и без заседаний Сейма не могли бы отдыхать, поскольку участвовали в бесконечных предвыборных мероприятиях.

Так или иначе, но началась осенняя сессия парламента, которая продлится до конца октября, а уже 3-го ноября на свое первое заседание соберется Сейм нового, 15-го созыва, который граждане ЛР будут выбирать уже 3-го октября! Таким образом, депутатам парламента нынешнего созыва до выборов остается работать всего месяц. Понятно, что они постараются использовать его по полной программе, забросав Сейм своими предвыборными инициативами.

Кто должен выбирать президента?

Уже на ближайшем пленарном заседании будут рассматриваться в нулевом чтении (передача в комиссию) инициативы о переходе на всенародные выборы президента. Отметим, что подобное предложение уже стало «дежурным предвыборным блюдом» - соответствующие поправки в Сатверсме депутаты вносят фактически в каждом созыве Сейма последние 20 лет. Причем, чаще всего — в преддверие очередных выборов.

На сей раз предлагается не только перейти на выборы главы государства прямым закрытым голосованием, но и изменить другие статьи Конституции, связанные с возможным снятием президента. Если сейчас Сейм двумя третями голосов может снять президента и избрать другого, то внесенная поправка предусматривает, что Сейм может лишь инициировать освобождение президента от должности. После чего происходит референдум и президент считается уволенным, если на референдуме больше половины от участвоваших высказалось за снятие президента. Если же наоборот - больше половины были против, то тогда уволенным считается Сейм и назначаются внеочередные выборы.

Рискнем предположить, что скорее всего поправки передадут в комиссию Сейма, где их и похоронят. Так было и четыре года назад, когда с аналогичным проектом вышли «зеленые крестьяне» - большинство депутатов поддержало передачу инициативы в комиссию и документ просто отправился в долгий ящик.

Не вымогатели, а помощники

Наверняка в комиссию Сейма направят и поправки в Уголовный закон с тем, чтобы освободить от уголовной ответственности так называемых «белых хакеров» - то есть тех специалистов-компьютерщиков, которые вскрыли уязвимость тех или иных информационных баз данных.

Проект закона предусматривает, что лицо, выявившее уязвимость в автоматизированной системе обработки данных, и сообщившее о ней ответственному за систему, освобождается от уголовной ответственности за несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных, если действия лица не нанесли ущерба законно охраняемым интересам, в них отсутствует состав другого преступления и лицо не предъявляет угроз по поводу злоупотребления обнаруженной уязвимостью.

В то же время от уголовной ответственности за вымогательство предлагается освободить лицо, которое выявило уязвимость, сообщило о ней ответственному за систему и попросило за свою работу разумное вознаграждение, при условии соблюдения вышеуказанных условий о ненанесении ущерба, отсутствии другого преступного деяния и угроз.

К написанию подобных поправок депутатов от оппозиции подтолкнул недавний скандал с кражей персональных данных из баз CSDD – выяснилось, что еще до кражи «белый хакер» предупреждал об обнаружении уязвимости баз данных и за вознаграждение предлагал свою помощь… Его в итоге привлекли к уголовной ответственности за вымогательство.

В эфире проспали бурю

Состоится весьма интересный «разбор полетов» в комиссии Сейма по правам человека. Депутаты решили обсудить неудовлетворительную работу Латвийского радио во время урагана — руководство радиостанции не стало менять программу вещания и таким образом не обеспечило информирование населения и о предстоящей буре и о ее последствиях. Нельзя исключить, что еще до заседания комиссии правление LSM снимет с должности главного редактора Аниту Брауну (в девичестве Смоленскую).

Уже в этот четверг на пленарном заседании депутаты рассмотрят и поправки оппозиции о возврате переплаченных налогов и при покупке латвийцами лекарств и медицинских устройств, которые не входят в списки компенсируемых государством. Нужно признать, что это совершенно логичная и справедливая инициатива.

Раз отставка, два отставка…

Примечательно, что уже на первом пленарном заседании осенней сессии депутаты рассмотрят требование оппозиции о выражении недоверия главе МВД. Одна из причин оппозиционного демарша — попытка Домбравы закрыть единственный официальный пункт перехода на латвийско-белорусской границе.

Оппозиция «заодно» требует и отставки министра сообщений Рихарда Козловскиса, к которому накопились претензии и в связи с ситуацией вокруг airBaltic, и в связи с по-прежнему непонятной ситуацией вокруг проекта века Rail Baltica. Оппозиция направила и запрос премьеру Андрису Кулбергсу по поводу неудовлетворительной работы систем гражданской обороны во время недавнего урагана.

Если вдруг не будут назначаться дополнительные заседания, то до выборов в парламенте успеют провести всего 5 пленарных заседаний.