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Ринкевич отправится с двухдневным визитом в Ватикан 1 145

Политика
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
ФОТО: LETA

Сегодня и завтра президент Латвии Эдгар Ринкевич будет находиться с визитом в Ватикане, свидетельствует рабочая повестка президента.

В ходе визита запланирована аудиенция у папы римского Льва XIV и встреча с государственным секретарем Святого престола, кардиналом Пьетро Паролином.

Конклав Католической церкви 8 мая 2025 года избрал новым папой римским американского кардинала Роберта Прево, который после вступления в должность принял имя Лев XIV. Папа Франциск, ставший понтификом в 2013 году, умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет.

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#Латвия #Ватикан #визит #Папа Римский #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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