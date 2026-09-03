Сегодня и завтра президент Латвии Эдгар Ринкевич будет находиться с визитом в Ватикане, свидетельствует рабочая повестка президента.

В ходе визита запланирована аудиенция у папы римского Льва XIV и встреча с государственным секретарем Святого престола, кардиналом Пьетро Паролином.

Конклав Католической церкви 8 мая 2025 года избрал новым папой римским американского кардинала Роберта Прево, который после вступления в должность принял имя Лев XIV. Папа Франциск, ставший понтификом в 2013 году, умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет.