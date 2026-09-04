В состоянии ли авиакомпания ежеквартально только в виде процентов выплачивать по 70 миллионов?

Что это было?! Правящие пытаются откреститься от истории с новым кредитом airBaltic

Новость о новом займе, который у частных инвестров планирует получить airBaltic, буквально взорвала социальные сети! Как уже сообщалось: новый займ в виде облигаций на сумму в 275 миллионов взять под астрономические проценты - 25% годовых! Самое же удивительное, что премьер Андрис Кулбергс (Объединенный список) позитивно отреагировал на эту новость, заключив, что раз частные инвесторы готовы вложить такие деньги, то значит они верят в план стратегического развития предприятия!

Политолог Юргис Лиепниекс тут же напомнил о том, что Кулбергс говорил 2 года назад, в бытность оппозиционным депутатом, реагируя на первый выпуск облигаций airBaltic под 14,5% годовых.

"airBaltic с сегодняшнего дня должен будет начать полеты в Колумбию и обратно (намек на перевозку наркотиков - прим.авт.), чтобы можно было бы платить 14,5% за займ - это 50 миллионов в год! Эти расходы съедят все заработанное в этом и следующем году", - в 2024-м вещал Кулбергс.

Что же изменилось? Почему 14,5% - это плохо, а 25% - это хорошо? Ответ - мол, на сей раз деньги будут давать частные инвесторы, а не латвийские налогоплательщики. Глава премьерского бюро Марекс Грушкевичс в социальной сети X заключил: "Сегодня Латвия ничего в этой компании не определяет. Определяют кредиторы".

Видимо, шеф премьерского бюро запамятовал, что государство тоже вложило в облигации 50 миллионов, не считая процентов, и еще выдало 30 миллионов в виде кредита, из которых не возвращено порядка 18 миллионов, не считая проценты. Таким образом, и Латвия является кредитором компании. К тому же государство является держателем долей капитала, поэтому нельзя сказать, что ее голос ничего не стоит.

Так или иначе, но партнеры по правящей коалиции поспешили откреститься от этой истории с новыми облигациями.

"Про 257 миллионов нового займа airBaltic. В Кабинете министров не рассматривали и не поддерживали. Ответственность законом установлена за премьером. СЗК видит совершенно другое направление развития airBaltic — усилить предприятие в стратегическом сотрудничестве с Lufthansa", - написал в социальной сети X министр экономики Виктор Валайнис.

В свою очередь, глава комитета Рижской думы Гиртс Лапиньш (Нацобъединение) напомнил, что сейчас звучит тот же аргумент, что и в апреле, когда правительство одолжило airBaltic под проценты 30 миллионов.

"Именно таким был комментарий, когда правительство одалживало - пусть у компании будет время разработать новую модель деятельности. Был привлечен консультант («Seabury») и разработана новая модель деятельности (бизнес-план) и, насколько я понимаю, представлена в закрытых форматах. Все это было логично и понятно. И теперь следует заем быстрого кредитного типа, который и не планируют отдавать. Не планируют, потому что это физически невозможно сделать..." - заметил депутат.

Почему невозможно? Это в социальных сетях объяснил экономист Андрейс Цинис:

"25% в финансовом мире - это последний сигнал перед крахом. 64 миллиона в год в процентах, 176 000 в день. 70 миллионов убытков за квартал. Какой план? Платить проценты с убытками?"