Да, напомним, что 3-го октября пройдут выборы в 15-й Сейм. Если вдруг не будут назначаться дополнительные заседания, то до выборов в уходящем парламенте успеют провести всего пять пленарных заседаний.

А напоследок я скажу

Понятно, что слуги народа постараются использовать оставшееся время максимально продуктивно – сентябрь обещает быть в политическом смысле ну очень горячим!

Тем более, что с учетом последних рейтингов «сидеть тихо» уже не могут себе позволить и правящие партии – три из четырех политических сил, формирующих правительство, фактически находятся на грани прохождения в следующий Сейм. Согласно проведенному социологами SKDS опроса, в августе за входящий в правительство Объединенный список были готовы голосовать 15,2% избирателей.

В свою очередь их партнеры по власти застряли на входе в следующий Сейм: Нацобъединение имеет поддержку всего 4,5% избирателей, «Новое Единство» – 4,2% опрошенных, а Союз зеленых и крестьян поддерживают лишь 2,8% граждан ЛР, имеющих право голоса.

Очевидно, что от работы в нынешнем правительстве политические плюсы получили только «объединенные» и их лидер — премьер Андрис Кулбергс.

Когда уже нечего терять

Так или иначе, но правящим политическим силам терять уже нечего – нужно действовать. И вот уже в начале этой недели «зеленые крестьяне» вышли с идеей-фикс внести поправки в Закон о выборах в Сейм, позволив латвийским гражданам за рубежом голосовать по почте за тот избирательный округ, в котором они были задекларированы до эмиграции. Сейчас все, кто голосует за рубежом – по почте или очно (в посольствах и консульствах), – «приписаны» к Риге, то есть голосуют исключительно за списки партий в Рижском избирательном округе.

Рискнем предположить, что остальные политические силы в Сейме не будут торопиться до выборов поддерживать данный законопроект.

Можно предположить, что в ближайшие дни все те же «зеленые крестьяне» предложат распространить действующую в порядке эксперимента сниженную ставку НДС и на другие базовые продукты питания. Сейчас, как известно, пониженная ставка НДС в размере 12% применяется к молоку, яйцам, куриному мясу и хлебу.

«Новое Единство» еще летом предложило продлить другой «эксперимент» – о выплате родителям 75% пособия по уходу за ребенком, даже если родители вышли на работу до достижения ребенком полутора лет.

Всенародных выборов президента не будет

Оппозиция тоже не дремлет и уже на этой неделе Сейм рассмотрит популярную в народе инициативу о смене системы выборов главы государства. До сих пор президента выбирают депутаты. Парламентарии предлагают перейти на прямые выборы президента всеми гражданами ЛР.

Примечательно, что нынешний президент Ринкевич в минувшем году активно зондировал почву на сей счет – то есть пытался узнать, имеет ли смысл в этом Сейме поднимать тему перехода на всенародные выборы президента. Резюме Ринкевича: в этом парламенте у данной идеи нет большинства.

Вообще депутаты этого Сейма не являются сторонниками расширения народовластия – даже безобидная в общем-то инициатива Ринкевича о незначительном облегчении процедуры запуска референдума надолго легла на пыльную полку комиссии Сейма и уже очевидно, что в этом парламенте соответствующие поправки Ринкевича приняты не будут.

Что же касается поправок в Конституцию о переходе на всенародные выборы президента, то их наверняка передадут в комиссию Сейма, где благополучно и похоронят. Нет никаких сомнений, что и следующего президента – в мае 2027-го года – будут выбирать депутаты Сейма.

И даже рекламу на русском – под запрет

Судя по всему, еще до выборов депутаты постараются принять в окончательном чтении поправки депутатов Нацобъединения в Закон об электронных СМИ, которые предусматривают запрет коммерческой рекламы на радиостанциях на иностранных языках.

Также запланирован запрет на звучание в теле- и радиоэфире песен, исполнители и (или) авторы которых входят в санкционные списки ЕС. После того как данные поправки были поддержаны во втором чтении, многие оппозиционные политики подняли тревогу по поводу того, что под запрет могут попасть и некоторые песни маэстро Паулса, исполнители и авторы стихов к которым тоже угодили в санкционные списки.

Очень вероятно, что Нацобъединение в сентябре придумает еще какую-то поправку, ограничивающую использование русского языка в публичной сфере. Хотя делать это все труднее и труднее.

Не верю!

Оппозиция, разумеется, тоже будет делать все, чтобы напомнить о себе. Так, уже на ближайшем пленарном заседании будут рассмотрены предложения оппозиции о выражении недоверия министру внутренних дел Янису Домбраве и министру сообщений Рихарду Козловскису.

Оппозиция не забывает и о важных для избирателей налоговых вопросах. Уже в этот четверг на пленарном заседании депутаты рассмотрят поправки о возврате переплаченных налогов при покупке латвийцами лекарств и медицинских устройств, которые не входят в списки компенсируемых государством медикаментов и устройств.

Еще одна попытка премьера

Как известно, на летнем внеочередном пленарном заседании депутаты повторно утвердили новый Закон об иммиграции. Напомним: первоначально президент отказался его провозглашать и вернул в Сейм на доработку.

Однако депутаты не прислушались ко всем рекомендациям Ринкевича – в частности, они проигнорировали его просьбу предусмотреть возможность получить ВНЖ гражданам дружественных Латвии стран в обмен на покупку недвижимости. За это же предложение ратовал и премьер Кулбергс.

В случае, если президент все-таки провозгласит закон в таком виде, то премьер намерен еще в этом Сейме попытаться внести поправку в этот закон – он считает, что такая модель «ВНЖ в обмен на покупку недвижимости» позволит привлечь в госказну минимум 150 миллионов евро!

Велика вероятность, что Сейм еще до выборов успеет принять в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов в рамках «реформы» надзора за небанковскими кредиторами (финансовыми фирмами). Несмотря на возражения экспертов, неправительственных организаций, минэкономики и самой отрасли, большинство парламентариев хотят отобрать у Центра защиты прав потребителей функции надзора за финансовыми компаниями и передать их под надзор Банка Латвии. Никакого позитивного эффекта это не даст – только лишняя бюрократия.

Нельзя исключить, что перед выборами оппозиционные депутаты, чтобы уже совсем не было скучно, вновь вернут в повестку дня «замороженный» по просьбе президента законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.