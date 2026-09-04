«Я ненавижу предвыборное время», — несколько раз на этой неделе повторил в прямом эфире премьер-министр Андрис Кулбергс. Он таким образом, с одной стороны, пытался оправдаться за то, что правительство пока особо не может похвастаться результатами работы, а с другой стороны — объяснял причины очередного обострения в правящей коалиции. Мол, во всем виновата предвыборная лихорадка…

Премьер притормозил министра

Вот только Кулбергс «забыл», что, если бы не предвыборное время, не быть бы ему премьером! Если бы до выборов был год или еще больше, то, скорее всего, правительство Силини не развалилось бы — партнеры, стиснув зубы, продолжали бы работать дальше.

Так или иначе, у Кулбергса появился прекрасный шанс «порулить» правительством и поднять популярность — свою и Объединенного списка. Что он, как явствует из рейтингов двух последних месяцев, и сделал.

Однако и другие партии власти отчаянно ищут свое место под солнцем, тем более что до выборов теперь уже остается меньше месяца. Понятно, что правящие политики должны что-то предпринимать. Вот глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение), который уже явно затмил номинального лидера своей партии — кандидата в премьеры Илзу Индриксоне, — вышел с планом борьбы с иммигрантами.

При этом министр рассчитывал, что представленный им план будет быстро рассмотрен на заседании Кабмина. Но остальные партнеры решили не торопиться. Во-первых, потому, что им вовсе не нужно помогать конкурентам получать дополнительные политические очки, а во-вторых, отдельные пункты плана действительно вызывают вопросы.

В том числе и у работодателей, которые все-таки хотят иметь возможность привлекать гастарбайтеров. И речь тут идет вовсе не о какой-то «любви» к жителям Индии, Узбекистана или других стран — реальность на рынке труда такова, что местных работников катастрофически не хватает.

Принуждение к извинениям

Коалиционный совет решил пока не включать план Домбравы в повестку дня заседания правительства. Это вызвало резкую реакцию главы МВД, который обвинил партнеров в нежелании реально ограничить миграцию.

И тут у премьера то ли сдали нервы, то ли он, как полагают многие наблюдатели, почувствовал себя политической звездой. Он обвинил Домбраву в неготовности работать в должности министра и даже заявил, что тот ведет себя как «капризный ребенок в детском саду».

После этого видные деятели Нацобъединения в социальных сетях заклеймили Кулбергса позором и потребовали от него официальных пояснений. Отметим, что план Домбравы, в частности, предусматривает введение квот на прием граждан третьих стран, резкое ограничение возможностей для обучения в Латвии иностранных студентов, ограничения на трудоустройство иностранцев и деятельность курьерских служб, более строгий контроль за соискателями убежища и регулярные рейды.

Советники Кулбергса отреагировали молниеносно, смекнув, что премьер, «обзываясь» и «огрызаясь», как раз больше помогает Нацобъединению, чем себе и своей партии. В итоге премьер публично извинился перед Домбравой, а сегодня, когда вы будете читать этот номер газеты, в правительстве как раз пройдет совещание по плану главы МВД по борьбе с миграцией.

Рискнем предположить, что плану будет дан зеленый свет, но с условием его коррекции — чтобы он отвечал европейскому праву и реальным потребностям латвийской экономики. Одобряя план, премьер ничего «не теряет»: все равно до выборов никаких изменений в нормативных актах сделать не успеют.

Пока остаются

Между тем вчера Домбрава снова оказался в центре внимания — на первом после летних каникул пленарном заседании осенней сессии рассматривалось требование оппозиции о выражении недоверия главе МВД. Основная причина — попытка министра закрыть единственный пункт пропуска на латвийско-белорусской границе «Патерниеки».

Хотя результат голосования был предсказуем — министра оставили на посту, тем не менее оппозиция, да и сам Домбрава, получили свои пять минут славы.

Также вчера оппозиция попыталась, но тоже безрезультатно, сместить с поста министра сообщений Рихардса Козловскиса («Новое Единство») — в частности, из-за утечки колоссального объема информации из базы данных CSDD.