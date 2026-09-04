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Кто эти загадочные новые «спасители» airBaltic? 1 261

Политика
Дата публикации: 04.09.2026
TV3
Изображение к статье: Стол для регистрации билетов airBaltic

Отдел регистрации пассажиров на рейсы airBaltic в аэропорту "Рига"

ФОТО: LETA

"На первый взгляд это выглядит шокирующе..."

Итак, как уже сообщалось, "airBaltic в четверг объявила, что договорилась с потенциальными кредиторами о новом кредите. В авиакомпании это называют промежуточным финансированием.

Размер кредита под облигации - до 257млиллитнов евро, срок возврата уже через пять месяцев. Процентная ставка фантастическая – 25% годовых!

"Может быть, на первый взгляд это выглядит так шокирующе и кажется какой-то абсурдной сделкой, какой-то последний шанс и еще что-то, но здесь я хочу сказать, что это сейчас одно из запланированных мероприятий.

Понятно, что риски высоки как с точки зрения процесса рекапитализации, так и с точки зрения авиационного бизнеса как такового. И понятно, что неопределенность сохраняется ", - рассказал в интервью службе новостей ТВ-3 председатель совета «airBaltic» Андрей Мартынов.

Все это помогает «airBaltic» продолжать летать. Соглашение было достигнуто с отдельными действующими облигационерами и сторонними поставщиками финансирования. ТВ-3 сообщает и названия этих новых кредиторов-спасителей — базирующаяся в Лондоне компания по управлению инвестициями «polus Capital Management» и зарегистрированное в Израиле инвестиционное общество «Klirmark Capital 4».

То, что уже сейчас ясно: кредит этих новых кредиторов будет обеспечен залогом. Фактически тем же, которым обеспечены уже существующие облигации, только с более высоким приоритетом. Иными словами, сообщает канал ИВ-3, эти кредиторы оказываются в очереди впереди всех, если «airBaltic» вдруг идет к банкротству и надо начать распродавать компанию по частям. В то же время и всем, так сказать, старым кредиторам возможно включиться в эту программу реструктуризации, в том числе и самому латвийскому государству, которое держит не только акции «airBaltic», но и облигации.

Чтобы все это могло реализоваться, еще необходимо утверждение держателей облигаций «airBaltic» и акционеров. Соответствующее заседание ожидается на следующей неделе.

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#Израиль #инвестиции #банкротство #Лондон #финансирование #airbaltic
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Эдуард Эльдаров
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