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Латвия усиливает контроль за зерном из России: к проверкам подключат украинские спецслужбы 2 352

Политика
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зерно

ChatGPT

Латвия намерена немедленно усилить проверки происхождения зерна, перевозимого через страну транзитом, чтобы не допустить транспортировки продукции, незаконно вывезенной с оккупированных Россией территорий Украины. Такое поручение дал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает Кабинет министров.

По словам премьера, украинские службы располагают информацией о том, что Россия в ближайшее время планирует экспортировать через страны Балтии крупные объемы незаконно вывезенного украинского зерна.

К проверкам планируется привлечь украинских экспертов по продовольственной безопасности, а также специальные службы Украины. Киев совместно с Великобританией уже создал базу данных и систему, позволяющую проверять происхождение зерна.

В течение ближайшей недели латвийские министерства должны разработать более жесткие требования к документам на транзитные и перегружаемые партии зерна. В частности, могут потребоваться дополнительные декларации и подтверждения происхождения продукции.

Совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины будет создан отдельный механизм проверки украинского зерна. Он предусматривает использование украинских баз данных, проверку документов и цепочек поставок, а также разработку технических решений для лабораторных исследований.

Кроме того, МИД Латвии совместно с министерствами юстиции, финансов, земледелия и другими ведомствами должен подготовить юридически обоснованные предложения по ограничению грузов, в отношении которых имеются доказательства или обоснованные подозрения, что зерно происходит с временно оккупированных территорий Украины.

Латвия также начнет обмен информацией с Литвой и Эстонией. Если страны Балтии договорятся о едином подходе, могут быть рассмотрены совместные ограничения для подозрительных грузов. Рига намерена поднять этот вопрос и на уровне Евросоюза.

Одновременно Латвия заявила о готовности помочь Украине экспортировать легально произведенное зерно через порты Риги, Вентспилса и Лиепаи. При этом правительство распорядилось предоставить приоритет латвийской сельскохозяйственной продукции при использовании железной дороги и портовой инфраструктуры.

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#транзит #Украина #Латвия #экспорт #зерно #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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