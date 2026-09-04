Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в Ватикан встретился с Папой Римским Львом XIV и пригласил понтифика посетить Латвию, сообщает Канцелярия президента.

В ходе визита Ринкевич также встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Стороны обсудили двусторонние отношения, сотрудничество Латвии с Католической церковью, ситуацию в сфере региональной безопасности и поддержку Украины.

Президент Латвии положительно оценил роль Святого Престола в международных усилиях по возвращению украинских военнопленных и депортированных детей.

«Латвия твердо выступает за возвращение на Украину всех незаконно перемещенных и депортированных детей, а также за привлечение России к ответственности за совершенные ею преступления», — подчеркнул Ринкевич.

Во время переговоров обсуждалась и ситуация на Ближнем Востоке, в том числе конфликт с Ираном. Ринкевич заявил, что Латвия выступает за скорейшее урегулирование, которое не допустило бы получения Ираном ядерного оружия, позволило восстановить движение товаров через Ормузский пролив, устранить угрозы судоходству в Красном море и прекратить страдания мирного населения.

Это первая встреча Эдгара Ринкевича с Львом XIV после избрания понтифика 8 мая 2025 года 267-м епископом Рима.

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Превост, родился 14 сентября 1955 года в Чикаго. Он стал первым представителем Ордена Святого Августина, избранным Папой Римским.

Визит состоялся вскоре после памятной даты: 3 сентября исполнилось 104 года со дня вступления в силу Конкордата между Латвией и Святым Престолом.