Сегодня в 8 часов состоится экстренное заседание Кабинета министров, на котором ответственные министерства и ведомства должны будут представить информацию об объемах транзитных перевозок зерна через латвийские порты и его происхождении, сообщила советник премьер-министра Андриса Кулбергса по коммуникациям Элина Шверна.

Заседание пройдет в закрытом режиме. Единственным вопросом повестки дня станут возможные решения в сфере транзита зерна. Докладчиком указан министр сообщения Рихард Козловскис (JV). Ранее сообщалось, что Кулбергс поручил провести проверку происхождения транзитного зерна, проходящего через латвийские порты.

Как ранее поясняла Шверна, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Сергеем Корецким глава правительства Латвии получил от украинской стороны информацию о значительных объемах зерна, похищенного на оккупированных территориях Украины. Существует риск, что часть этого зерна с документами о российском происхождении может перевозиться в том числе через латвийские порты.

«Это очень серьезная информация, которую Латвия не может игнорировать. Если высшие должностные лица Украины указывают на такой риск и одновременно мы наблюдаем нетипичный рост спроса на транзит российского зерна, наша обязанность — действовать незамедлительно. Мы не можем позволить, чтобы наши железные дороги и порты служили резервным коридором для российской военной экономики», — заявил Кулбергс.

Сообщалось также, что российские экспортеры зерна начали перенаправлять поставки из Черного и Азовского морей в Балтийское море на фоне украинских атак на суда и портовую инфраструктуру.

В прошлом экспортном сезоне — с июля 2025 года по июнь 2026 года — Россия вывезла через порты Черного и Азовского морей 46,3 млн тонн зерна, или 90% всего объема своего зернового экспорта. Через российские порты на Балтийском море было отправлено лишь около одного миллиона тонн.

Однако, по данным источников Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна в российские порты Балтийского моря уже достиг пяти миллионов тонн. Это почти сопоставимо с показателем Новороссийска и Туапсе — шесть миллионов тонн.

Кроме того, российские экспортеры все чаще проявляют интерес к портам стран Балтии, прежде всего Латвии. Ожидается, что в сентябре объем таких перевозок резко возрастет.

Из-за атак Вооруженных сил Украины уничтожено более 80% российских мощностей по экспорту зерна. По оценкам экспертов, в августе экспорт пшеницы составил лишь 1,9 млн тонн — это самый низкий показатель за последние 16 лет.