«У нас большая часть людей живет в нищете. Важно говорить о том, что это структурное насилие», – сказала в интервью Латвийскому ТВ социальный антрополог Анна Жабицка. Несмотря на рассказы об «историях успеха», бедность в нашей стране снижается о-очень медленно!

«Это структурное насилие!»

В 2016-м году, то есть ровно 10 лет назад, риску бедности был подвержен каждый третий житель. В 2021-м году удельный вес жителей, подверженных риску нищеты, несколько сократился. Но все равно эти цифры еще очень большие — до 26% жителей или 489 тысяч человек!

Нынче риску нищеты подвержены 22 процента или 404 тысячи жителей! То есть в 21-м веке, в стране Евросоюза и НАТО практически пятая часть населения подвержена нищете.

Как известно, еще в разгар пандемии – в 2020-м году – Конституционный суд в пух и прах разнес всю социальную систему в стране, признав ее неэффективной, устаревшей, несправедливой и даже унижающей человеческое достоинство. Этот вывод суда относился как к различным видам социальных пособий и пособий по инвалидности, так и к минимальной пенсии и к минимальному гарантированному доходу.

Отметим: Еврокомиссия в своих докладах год от года указывала латвийским властям на необходимость пересмотра социальной политики.

Уже в 2021-м году власти, видимо, памятуя о грядущих выборах, частично начали выполнять решения Конституционного суда, увеличив – правда, не очень значительно – минимальный гарантированный доход, а также подняв расчетную базу пенсий.

Кто в группе риска?

В главной группе риска по нищете — матери-одиночки и одинокие пенсионеры. Впрочем, даже если пенсионеры не одиноки и у них есть дети, это еще не значит, что у детей есть возможность (желание, готовность) помогать престарелым родителям, которые зачастую получают минимальную пенсию.

Понятно, что у людей с маленькими доходами не только ограничены возможности нормально питаться и одеваться, но и получать качественную и своевременную медицинскую помощь. Нищета – это ограниченные возможности и на обучение (свое и детей).

Отметим, что уже несколько лет минблаг и статистическое управление больше не рассчитывают прожиточный минимум и минимальную потребительскую корзину. Стыдно, наверно...

История расчетов прожиточного минимума

Если обратиться к истории, то впервые потребительскую корзину начали официально определять еще в 1990-м году – на основе еще советской статистической методологии.

В апреле 1991-го года, то есть после восстановления независимости де-юре, вышло постановление Совета Министров об обеспечении индексации доходов населения. Индексации подлежали зарплаты всех легально работающих латвийцев, пенсии, стипендии и социальные пособия. И вот чтобы правильно рассчитать размер индексации была придумана сложная математическая формула, которую и включили в постановление Совмина. Для расчета размера индексации статуправлению было поручено ежеквартально и ежегодно рассчитывать минимальную потребительскую корзину. То бишь — сколько в год нужно среднестатистическому латвийцу средств, чтобы прокормить себя, а также одеться, обуться и развлечься.

Так чиновники той поры считали, что один усредненный житель Латвии в год потребляет 56 кг мяса и мясных продуктов, 13 кг рыбы и рыбных продуктов, 217 штук яиц, 84 кг картошки, 32 кг ягод и фруктов...

Латвийцу образца 1991-го года, по версии чиновников, должно было хватить одного пальто, одной куртки, одной пары зимних сапог, одной пары туфель, одной пары тапок, одной сумки... В потребительскую корзину включалась и покупка периодики – газет и журналов!

Примечательно, что эта модель потребительской корзины рассчитывалась вплоть до 2013-го года. Потом подобные расчеты производить перестали.

Попытку снова рассчитать минимальную потребительскую корзину предприняли в разгар пандемии, но, видимо, поняли, что дело это для руководства республики неблагодарное – показывает реальный уровень нищеты в Латвии. Поэтому подобный анализ затрат латвийцев делать прекратили.

А сколько нужно на достойную жизнь?

Но вернемся к дню сегодняшнему. Сколько в 2026-м году нужно иметь средств на одного человека, чтобы «закрыть» минимальные потребности в месяц?

Государство просто, без каких-либо глубоких расчетов, установило, что на одного человека хватает около 700 евро. А если же речь идет о семье с двумя детьми, то тогда минимальный доход должен быть менее 1500 евро.

При этом мы прекрасно понимаем, что реальный прожиточный минимум значительно выше. Причем речь идет не только об удорожании продуктов питания, но и услуг – бытовых, медицинских и т. п. Во время прошлого отопительного сезона каждая четвертая семья, согласно опросам, испытывала трудности в оплате коммунальных счетов — зима, напомним, выдалась суровой, и стоимость отопления выросла значительно!

Отметим, что минблаг недавно вышел с идеей введения базовых пенсий — с учетом и советского трудового стажа. Однако такие пенсии пока планируется распространить на сениоров в возрасте от 85 лет. То есть это затронет весьма незначительную часть людей, подверженных риску нищеты.

Справедливости ради заметим, что в последние годы регулярно пересматривается размер минимальной зарплаты, а необлагаемый минимум пенсий с прошлого года составляет 1000 евро. Поэтому нельзя сказать, что власти ничего не предпринимают для уменьшения пропасти между бедными и средним классом. Однако прилагаемых усилий явно недостаточно!