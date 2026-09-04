Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Руководители Латвии улетели в Ватикан и обсудили с папой римским Россию, Украину и Иран 8 1836

Политика
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аудиенция в Ватикане с папой Римским Львом XIV.
ФОТО: пресс-фото

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня встретился на частной аудиенции в Ватикане с папой Римским Львом XIV. Во время встречи президент пригласил Льва XIV посетить Латвию.

В ходе визита президент Латвии, сопровождаемый министром иностранных дел Байбой Браже, также встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

В беседе с государственным секретарем Святого Престола президент обсудил сотрудничество Латвии с Католической церковью, а также вопросы региональной безопасности и поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии, сообщили bb.lv в Канцелярии президента.

Президент Ринкевич остался доволен ролью Святого Престола в совместных усилиях по возвращению украинских военнопленных и депортированных детей.

Стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и конфликте с Ираном. Президент Латвии сообщил папе, что категорически возражает против получения Ираном ядерного оружия. Ринкевич хочет, чтобы бы было восстановлено движение танкеров через Ормузский пролив, а также положен конец страданиям мирного населения.

Это была первая встреча президента Латвии с папой Львом XIV после избрания понтифика 8 мая 2025 года 267-м епископом Рима. Ранее на встречу с папой в Ватикан летала премьер-министр Эвика Силиня. Вскоре после этого ее отправили в отставку.

Папа Лев XIV, в миру кардинал Роберт Фрэнсис Превост, родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. Он стал первым папой Римским с паспортом США.

×
#Иран #Украина #Латвия #безопасность #религия #дипломатия #Папа Римский #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
8
1
0
0
6
1

Оставить комментарий

(8)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: вагон с зерном
Изображение к статье: Сейм Эксклюзив!
Изображение к статье: Браже
Изображение к статье: Латвия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Такса
В мире животных
Изображение к статье: Кибератаки
Техно
Изображение к статье: Пельмени
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: Тест на алкоголь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Натали Портман оказалась в центре литературного скандала из-за нового романа Рейчел Каск
Культура &
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ЧП и криминал
Изображение к статье: Такса
В мире животных
Изображение к статье: Кибератаки
Техно
Изображение к статье: Пельмени
Еда и рецепты
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео