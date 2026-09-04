Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня встретился на частной аудиенции в Ватикане с папой Римским Львом XIV. Во время встречи президент пригласил Льва XIV посетить Латвию.

В ходе визита президент Латвии, сопровождаемый министром иностранных дел Байбой Браже, также встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

В беседе с государственным секретарем Святого Престола президент обсудил сотрудничество Латвии с Католической церковью, а также вопросы региональной безопасности и поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии, сообщили bb.lv в Канцелярии президента.

Президент Ринкевич остался доволен ролью Святого Престола в совместных усилиях по возвращению украинских военнопленных и депортированных детей.

Стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и конфликте с Ираном. Президент Латвии сообщил папе, что категорически возражает против получения Ираном ядерного оружия. Ринкевич хочет, чтобы бы было восстановлено движение танкеров через Ормузский пролив, а также положен конец страданиям мирного населения.

Это была первая встреча президента Латвии с папой Львом XIV после избрания понтифика 8 мая 2025 года 267-м епископом Рима. Ранее на встречу с папой в Ватикан летала премьер-министр Эвика Силиня. Вскоре после этого ее отправили в отставку.

Папа Лев XIV, в миру кардинал Роберт Фрэнсис Превост, родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. Он стал первым папой Римским с паспортом США.