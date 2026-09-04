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В правительстве решают, как отличить украинское зернышко от российского 3 305

Политика
Дата публикации: 04.09.2026
LETA
Изображение к статье: Продзразверстка

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получит право контролировать транзитные партии зерна в латвийских портах, сообщил в пятницу журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс (AS).

Конкретное решение по этому вопросу правительство планирует принять на следующей неделе.

Премьер рассказал, что обсуждал эту проблему с главой правительства Украины, спросив, как Латвии следует реагировать на ситуацию после того, как Россия заблокировала черноморский канал для транспортировки зерна.

По словам Кулбергса, Россия смешивает зерно, похищенное в Украине, с российским и перевозит его через порты других стран. В настоящее время давление, связанное с транзитом зерновых грузов, оказывается на все порты стран Балтии.

Премьер отметил, что для него стало неожиданностью отсутствие у PVD на протяжении всех лет войны права проверять транзитные партии зерна. Такое право службе будет предоставлено решением правительства.

Украина, по его словам, готова направить в Латвию своих экспертов, которые смогут определить, какое зерно выращено в Украине, и помочь установить, не содержат ли поступающие в Латвию транзитные партии зерно, похищенное на украинской территории.

В 2024 году Литва, Украина и британский Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заключили трехсторонний меморандум о взаимопонимании по схеме проверки зерна. Литовские правила предусматривают, что при проверке определенных транзитных грузов образцы берутся из всех железнодорожных вагонов или транспортных средств, а лабораторные исследования проводятся непосредственно для определения происхождения зерна. По словам Кулбергса, аналогичный меморандум планирует заключить и Латвия.

На следующей неделе правительство, возможно, также рассмотрит возможность запрета транзита российского зерна через Латвию.

Кулбергс поручил отраслевым министерствам уже в течение ближайшей недели разработать более строгие требования к объему предоставляемых доказательств, включая дополнительные декларации и подтверждения. Это необходимо, чтобы убедиться, что перегружаемое или перевозимое транзитом зерно не было получено на временно оккупированных территориях Украины.

Совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины поручено создать механизм проверки зерна украинского происхождения. Он будет предусматривать использование данных, имеющихся в распоряжении украинских ведомств, проверку документов и отслеживание движения грузов, а также разработку технических решений для проведения лабораторных исследований.

К усилению контроля за происхождением зерна готовы подключиться и предприятия отрасли. Они намерены оказывать государственным учреждениям практическую помощь в создании более эффективной системы отслеживания грузов и выявлении партий повышенного риска.

Министерству иностранных дел совместно с министерствами юстиции, финансов, земледелия и другими задействованными ведомствами поручено подготовить юридически обоснованные предложения по введению ограничительных мер в отношении зерна, по которому существуют обоснованные подозрения или получены доказательства того, что оно происходит с временно оккупированных территорий Украины.

Результаты оценки и конкретные предложения должны быть представлены Кабинету министров.

Ранее сообщалось, что Кулбергс поручил провести проверку происхождения транзитного зерна в латвийских портах.

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#транзит #сельское хозяйство #Украина #Латвия #зерно #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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