Латвийский профсоюз работников внутренних дел не видит ни одной конкретной работы, проделанной министром внутренних дел Янисом Домбравой (Национальное объединение), заявил агентству ЛЕТА председатель правления профсоюза Армандс Аугустанс.

Профсоюз не может оценить работу министра внутренних дел, и на то есть несколько причин. Во-первых, министр до сих пор не нашел времени, чтобы встретиться с профсоюзом. Это один из первых министров, который игнорирует крупнейший в отрасли профсоюз, тем самым теряя социальный диалог и способность знать объективные потребности и мнение работников.

Профсоюз ознакомился с тремя основными направлениями работы, публично заявленными министром, однако министр не нашел времени обсудить эти направления с профсоюзом.

Со стороны министра есть "борьба с миграцией", но нет четкой позиции относительно мер, которые улучшили бы повседневную жизнь, благосостояние, оплату труда и техническое обеспечение сотрудников системы внутренних дел, сказал Аугустанс. Со стороны министра нет четкой позиции, и профсоюз не может сказать своим членам, не уменьшится ли в следующем году зарплата и сохранится ли доплата в 300 евро.

"К сожалению, профсоюз так и не констатировал ни одной конкретной работы, которую проделал бы нынешний министр внутренних дел", - сказал Аугустанс.