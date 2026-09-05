«Неужели русофобия больше не работает?!», – задаются вопросом многие наши читатели, которых, мягко говоря, удивили результаты последнего опроса общественного мнения. Согласно опросу, в августе Нацобъединение поддерживали только 4,5% респондентов!

На грани пяти процентов

Над Нацобъединением нависла угроза непопадания в следующий Сейм. И хотя мы далеки от мысли, что действительно латышские националисты могут уйти в политическое небытие, тем не менее столь существенное падение популярности данной партии заслуживает отдельного анализа. Его мы и представляем.

Прежде всего, важно понять, что это снижение популярности не случайно. Отдельные активисты Нацобъединения уже поспешили все списать... на «необъективность» рейтинга – мол, опрос проводился только в интернете и, стало быть, часть электората Нацобъединения просто не была учтена.

Однако это очень слабенькая отговорка: другим политическим силам – к примеру, тому же Объединенному списку – это не помешало показать дальнейший рост популярности.

Четыре причины потери избирателей

Приведем четыре главных причины снижения популярности Нацобъединения.

Первая – низкая узнаваемость лидера Илзе Индриксоне, которая явно уступает решившему покинуть политику Райвису Дзинтарсу и в харизме, и в популярности, и в риторике... Даже возглавив министерство образования, Индриксоне умудрилась за короткое время на этом посту настроить против себя педагогов и по крайней мере часть родителей в связи с «реформой» выпускных экзаменов у учащихся 9-х классов. Как можно добавлять новый централизованный экзамен (по естествознанию) в текущем учебном году, то есть без переходного периода?

Вторая – идеологи Нацобъединения явно потеряли чувство меры и ударились в откровенную русофобию, даже не пытаясь хотя бы логически объяснить, а зачем это нужно. Самый яркий пример – остервенелая борьба с использованием русским театром русского языка – в информации о спектаклях и о самом театре. Если театр не вправе написать оригинальное название пьесы, то это, простите, идиотизм, а не защита госязыка!

Подобная оголтелая кампания против театра вызвала недоумение даже у национально настроенных избирателей, которые сами, кстати, регулярно посещали спектакли театра.

Да и как-то мелковато – правящая партия сосредоточилась на борьбе с табличкой на фасаде храма искусств. Избиратель удивлен, ведь есть в стране и мире проблемы и посерьезнее.

Кроме того, явно отпугнула часть избирателей и главный дерусификатор Лиана Ланга, которая тоже в своей борьбе с русским языком «потеряла берега».

Третья – количество избирателей Нацобъединения сокращается по естественным причинам, учитывая, что эту партию поддерживало много людей преклонного возраста.

Четвертая – Объединенный список Кулбергса отнял часть избирателей у всех правых партий, включая Нацобъединение. Ведь Объединенный список, за редким исключением, голосует в Сейме также, как Нацобъединение, в том числе по языковым и миграционным вопросам. Но при этом Кулбергс обладает гораздо большей властью, чем лидеры националистов.

Открыли «второй фронт»

Справедливости ради заметим, что Нацобъединение попыталось расширить фронт борьбы с инородцами, распространив его на иммигрантов.

Видимо, самые продвинутые националисты смекнули, что засилие гастарбайтеров и нелегальных мигрантов из третьих стран куда больше угрожает настоящему и будущему Латвии и латышского народа, нежели пресловутая «пятая колонна», которая в массе своей давно выучила латышский язык и интегрировалась в общество.

Как известно, эту войну с мигрантами возглавил Янис Домбрава, который таким образом и стал де-факто лидером партии, отодвинув на задний план упомянутую Индриксоне. Однако слишком поздно Нацобъединение «оседлало эту тему» – времени что-то сделать существенное до выборов почти нет.

Это было недавно...

Если оглянуться назад, то есть в новейшую историю парламентаризма, то Нацобъединение и его предтеча ТБ/ДННЛ всегда были представлены в законодательной власти страны.

На первых сеймовских выборах после восстановления независимости – в 1993-м – ДННЛ пришло к финишу вторым с 15-ю мандатами, а ТБ получило 6 депутатских мест.

Спустя 2 года, на выборах в 6-й Сейм, эти две партии поменялись местами: ТБ получило 14 мандатов, а ДННЛ – 8.

Поскольку между этими двумя партиями практически не было особых идеологических различий, то решение объединиться было весьма логичным – на выборах 1998-го года это объединение получило аж 17 мандатов и представитель этой политической силы Гунтарс Крастс в первый и пока единственный раз ненадолго возглавил правительство. Больше националистов к руководству Кабмина не подпускали.

На двух следующих выборах произошло то, что... можно сравнить и с сегодняшней ситуацией. В 2002-м году в парламент с новой партией пошел Эйнарс Репше, который, будучи выходцем из ДННЛ, затмил бывших соратников-националистов и отнял у них значительную часть избирателей. В результате партия Репше «Новое время» получила аж 26 мандатов, а ТБ/ДННЛ – всего 7.

Спустя еще 4 года победу на выборах одержала Народная партия Шкеле, которая тоже придерживалась национал-консервативной идеологии и часть избирателей у ТБ/ДННЛ отобрала.

Вот и сейчас многие избиратели, прежде голосовавшие за Нацобъединение, считают, что лучше отдать свой голос харизматичному и энергичному премьеру Кулбергсу, который тоже настроен весьма национально, но при этом еще и что-то понимает в экономике и бизнесе.

Наивно полагать, что всех избирателей-националистов кроме борьбы с русским языком ничего не интересует.

Свежая кровь

Своего рода второе дыхание «тевземцы» обрели после того, как влили свежую кровь в лице партии Visu Latvijai. Молодые, горячие националисты смогли внушить избирателям, что способны лучше, эффективнее представлять интересы национально озабоченных избирателей.

И действительно постепенно Дзинтарс-Домбрава и Ко стали чуть ли не определять идеологическую повестку дня парламента, особенно после того, как «всерьез и надолго» пришли в правительство.

За последние 20 лет лишь короткие периоды Нацобъединение находилось в оппозиции – последний раз около трех лет, отказавшись работать в одном правительстве с «прогрессивными».

Жесткая конкуренция

В любом случае ясно, что националистически настроенные силы и дальше будут представлены в Сейме и, наверняка, в правительстве. Ведь и в латвийском обществе националистически настроенные избиратели составляют от 10 до 15% от всех имеющих право голоса.

Другое дело, что у Нацобъединения нет монополии на национализм – только на этих выборах данные идеи эксплуатируют и Объединенный список, и «зеленые крестьяне», и «Новое Единство», и партия «Восходящее солнце»...

Возможно, Нацобъединение запоздало и с очередным омоложением – Домбрава, Шноре и другие националисты эпохи создания Visu Latvijai уже давно не молоды…