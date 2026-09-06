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Что-то может пойти не так - Латвия в несколько шагов может лишиться контроля над airBaltic 0 252

Политика
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: макет самолета airBaltic

После новостей о промежуточном финансировании airBaltic на сумму до 257 млн евро в Латвии разгорелась дискуссия о том, кто может стать владельцем национальной авиакомпании после реструктуризации.

Поводом стала публикация аккаунта Baltic Capital Investments в соцсети X. Ее автор предположил, что крупнейшими акционерами могут стать инвестиционные компании Polus Capital Management и Klirmark Capital. Однако это лишь авторский сценарий, а не официальные планы правительства или самой авиакомпании.

Что известно официально

airBaltic договорилась с частью держателей облигаций о привлечении финансирования до 257 млн евро через выпуск новых облигаций с высокой процентной ставкой. Сначала компания рассчитывает получить 180 млн евро, еще 77 млн евро — после выполнения дополнительных условий. Решение по сделке должны принять держатели облигаций 11 сентября.

Сейчас государству Латвии принадлежит 88,37% голосующих акций airBaltic, Lufthansa — 10%, остальные акции находятся у частных инвесторов.

Какой сценарий обсуждают

По версии автора публикации, реструктуризация может пройти в несколько этапов: компания привлечет новые средства, сократит флот примерно с 54 до 36 самолетов Airbus A220-300, а часть долгов будет конвертирована в акции.

В таком случае доля нынешних акционеров может значительно уменьшиться. Автор предполагает, что инвесторы Polus и Klirmark смогут получить около 60% компании, держатели облигаций — около 30%, а государство сохранит лишь 10%. При этом он допускает, что доля двух инвесторов может оказаться еще выше, если они уже скупили часть облигаций на рынке.

Пока это только прогноз

Сам автор подчеркивает, что его расчеты основаны на предположениях и что «многое может пойти не так». Он предлагает вернуться к этим прогнозам в начале 2027 года.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявил, что в ходе реструктуризации действительно предстоит решить вопрос, сохранит ли государство контроль над airBaltic. Однако окончательная структура капитала компании пока не утверждена.

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#инвестиции #Латвия #прогноз #финансирование #airbaltic
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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