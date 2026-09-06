Как известно, airBaltic решило выпустить очередную порцию облигаций, то есть взять очередной займ - на сей раз под 25 процентов! Союз зеленых и крестьян потребовал у премьера пояснить, почему была взята ссуда под фантастические проценты и не потеряет ли авиакомпания таким образом возможность привлечь стратегического инвестора.

Сегодня Андрис Кулбергс в социальных сетях вышел с подробным разъяснением ситуации и своей позиции: "Чтобы всем было ясно. Выбор — между спасением airBaltic или продолжением оставаться плохим владельцем без денег. Я как премьер не хочу, чтобы государство продолжало оставаться плохим владельцем. Доверяем профессионалам, правлению, совету и Козловскому. В правительство принесли этот план, мы его одобрили, закрепили в законе, который это предусматривает. Я уже месяц говорю, что решения в руках облигационеров.

Государство в этот займ авиакомпании не вкладывает деньги.

Ссуда — это частное краткосрочное финансирование (облигационеры с залогом и частный фонд без залогового покрытия), которое дает министру сообщения Козловскису (JV), руководству и совету airBaltic 180 дней, чтобы наконец привести предприятие в порядок и привлечь стратегического инвестора.

Новый заем дорогой, так как он отражает реальную финансовую ситуацию airBaltic. Это последний шанс спасти компанию.

В 2024 году при правительстве Силини airBaltic заняла 380 млн евро в очень дорогих облигациях. Эти деньги уже тогда должны были послужить приведению предприятия в порядок. Но за два года деньги были сожжены — не были сокращены издержки, пересмотрено количество самолетов/маршрутов и приведены в порядок финансы и долги. Результат логичен: следующие деньги еще дороже, так как кредиторы видят нынешний риск компании.

Процентная ставка по новому частному займу ниже, чем по госзайму в 30 млн евро, одобренному правительством Силини и Прогрессивными в АПРЕЛЕ (без плана, без стратегии спасения). Почему ниже? Потому что это правительство сокращает роль правительства. Фактически снимает риск неадекватных действий государства как собственника. Сразу же рынок готов выделить средства на реструктуризацию.

Моя позиция по airBaltic уже долгое время ясна:

будущее airBaltic сейчас во многом находится в руках облигационеров, а не акционеров. государство, как владелец, и руководство airBaltic могли привести предприятие в порядок в то время, когда на это еще были деньги. Слабое сотрудничество между руководством и политическим руководством компании привело и к тому, что тогдашний план IPO не был реализован. 3 ️ Это создало ситуацию, при которой предприятие имеет слабую финансовую позицию, а владелец — государство — не имеет свободных денег, чтобы спасти предприятие. Если государство как собственник не имеет ни средств, ни достаточного опыта и знаний, чтобы вывести предприятие из тяжелой финансовой ситуации, то государство в одиночку спасти предприятие не может. (СЗК и ВикторсВалайнис прекрасно понимает и знает, что Lufthansa отказалась и не хочет финансировать AB) 5 ️. поэтому правление и совет airBaltic совместно с Seabury разработали план стабилизации финансовой ситуации предприятия с помощью частных финансовых инвесторов — в принципе без государственных денег. ️ Чтобы этот план можно было реализовать, государство должно позволить профессионалам работать и не создавать дополнительных препятствий. Это поданный министром сообщения в правительство Козловскиса план, который правительство одобрило и для реализации которого также принято необходимое правовое регулирование. Финансовые инвесторы, очевидно, верят, что в течение шести месяцев финансы предприятия можно упорядочить достаточно, чтобы airBaltic могла продолжить развитие и привлечь стратегического инвестора. Теперь министру сообщения Козловскису и совету airBaltic, представляющему интересы государства, необходимо в течение этих 180 дней сделать все возможное, чтобы привлечь такого стратегического инвестора, для которого Рига важна как основное базовое место.

Латвии нужен инвестор, который видит долгосрочное развитие airBaltic именно в Латвии с главной базой и рабочими местами. В идеале это был бы партнер, наряду с которым латвийское государство в будущем могло бы сохранить или приобрести участие в предприятии. 9. Это прямая ответственность Министерства сообщения, министра Козловскиса и совета airBaltic. Я потребую регулярных отчетов по обращенным потенциальным инвесторам и переговорного прогресса.

Нынешний темп общения с инвесторами меня не устраивает. Надо взять себя в руки. Эти 180 дней нельзя просто растранжирить."