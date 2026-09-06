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Осторожно: реформа больниц! 0 237

Политика
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олег Буров

Председатель комиссии Сейма Олег Буров

Партнеры по правительству вынуждены просить Сейм отменить эту опасную реформу.

За что бы не взялся минздрав - становится еще хуже. Вот и подготовленная и уже одобренная правительством реформа больничной сети, как ожидается, только ухудшит доступность медицинских услуг. Поэтому Союз зеленых и крестьян, не добившись понимания у партнеров по коалиции, теперь просит парламент остановить опасную реформу.

"Утвержденная правительством реформа больниц не продумана и ухудшит доступность здравоохранения не только в регионах, но и в Риге, - подчеркивает председатель парламентской комиссии по госуправлению и самоуправлению Олег Буров.

  • Когда в оставшихся региональных больницах не будет мест для пациентов, «скорая» повезет их в Ригу, а значит, в и без того переполненных больницах Страдиня и Гайльэзерса образуются еще более длинные очереди. Обеспечить доступное здравоохранение - одна из основных задач государства, но уже сегодня мы видим, что государство не справляется с этой задачей. После предложенной реформы о доступном здравоохранении в Латвии нельзя будет говорить ". «Инвестиции в здравоохранение – это инвестиции, это не только траты. К сожалению, наше общество стареет, не хватает рабочих рук, одновременно мы живем дольше. Доступны здравоохранение и медицина, означает возможность своевременно устранить проблемы со здоровьем и продолжать быть экономически активным. Это жизненно важно для Латвии, для нашей экономики. Учитывая демографические тенденции, стране нужно все больше думать о том, чтобы наши сениоры сохраняли работоспособность и все дольше были активными представителями общества. Только при таком подходе будут полезны все остальные государственные траты, в том числе на безопасность и другие сферы", - уверен Буров.

Олег Буров напомнил, что при рассмотрении в правительстве вопроса реформы больниц не было предоставлено слово профессионалам отрасли. «Насколько я говорил с врачами, все они против этой реформы, и не слушать профессионалов было большой ошибкой и неуважением», - резюмирует глава комиссии Сейма.

Реализация " реформы" без всеобъемлющей оценки медицинского, геопространственного, финансового и социального влияния может поставить под угрозу безопасность пациентов, доступность услуг здравоохранения в регионах, осложнить работу Службы неотложной медицинской помощи и больниц, а также финансовую стабильность региональных медицинских учреждений.

СЗК предлагает поручить правительству не позднее чем в течение десяти рабочих дней отменить принятое решение о реформе больничной сети.

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#здравоохранение #медицина #Сейм #Латвия #парламент #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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